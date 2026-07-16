Naša borba će se nastaviti sve dok FETO ne bude potpuno uništen i dok ova izdajnička mreža… ne bude iskorijenjena jednom zauvijek, poručio je Recep Tayyip Erdogan

Turski predsjednik obećao nastavak borbe protiv terorističke organizacije FETO do njenog „potpunog uništenja“ Naša borba će se nastaviti sve dok FETO ne bude potpuno uništen i dok ova izdajnička mreža… ne bude iskorijenjena jednom zauvijek, poručio je Recep Tayyip Erdogan

Predsjednik Turske u četvrtak je obećao nastavak borbe protiv terorističke organizacije FETO sve dok ne bude „potpuno uništena“, dok zemlja obilježava 10. godišnjicu osujećenog pokušaja državnog udara 15. jula 2016. godine.

„Neka niko ne sumnja: naša borba će se nastaviti sve dok FETO ne bude potpuno uništen i dok ova izdajnička mreža, koja se prikriva u svakom mogućem obliku, ne bude iskorijenjena jednom zauvijek“, napisao je Recep Tayyip Erdogan na turskoj društvenoj mreži NSosyal.

„Prije deset godina, u noći 15. jula, mi smo kao narod zajedno ispisali veličanstveni ep. Još jednom upućujem čestitke i zahvalnost herojskim pripadnicima naših Oružanih snaga Turske koji su te noći ostali vjerni časnoj uniformi koju im je povjerio narod, suočeni s FETO terorističkim zavjerenicima koji su tu uniformu izdali; svim našim sigurnosnim snagama – žandarmeriji, policiji, specijalnim jedinicama i obavještajcima; kao i svakom pripadniku našeg plemenitog naroda, ženama i muškarcima, mladima i starima, koji su izašli na ulice noseći zastave u rukama, dove na usnama i ljubav prema Turskoj u srcima, ne dopustivši pučistima da preuzmu kontrolu nad trgovima.“

Erdogan je izrazio zahvalnost „svoj našoj braći i sestrama širom svijeta koji su podizali ruke na dovu govoreći: ‘Neka Tursku ne zadesi zlo’, i natapali svoje sedžade suzama“.

„Svaki od naših 253 šehida i svaki od naših 2.737 veterana ima bezbroj sjećanja i priča iz te noći. Neka Bog podari milost dušama svih naših šehida, koji su vječni pečat opstanka naše domovine, i neka im podari mjesto u Džennetu“, kazao je.

Osujećeni pokušaj puča, u kojem su poginule 253 osobe, a 2.734 ranjene, planirala je i izvela teroristička organizacija FETO.