Erdogan u Istanbulu poručio da Turska želi mir i sigurnost za sve vjerske zajednice u regionu

Turski predsjednik: Izraelska vlada, ovisna o ratu, ne smije ponovo gurnuti region u krvoproliće Erdogan u Istanbulu poručio da Turska želi mir i sigurnost za sve vjerske zajednice u regionu

Predsjednik Republike Turske Recep Tayyip Erdogan izjavio je u subotu da izraelskoj vladi, ovisnoj o ratu, ne smije biti dozvoljeno da ponovo gurne region u krvoproliće.

"Neophodno je ne dozvoliti da trenutna ratno ovisna izraelska vlada još jednom uroni našu geografiju u miris baruta i krvi", rekao je Erdogan na zajedničkoj konferenciji za novinare u Istanbulu s premijerom Pakistana Shehbazom Sharifom nakon bilateralnih i delegacijskih razgovora.

Erdogan je istakao da Turska želi okruženje u kojem svi ljudi u regionu, bez obzira na vjeru, mogu živjeti u miru i sigurnosti.

"Nijedno rješenje koje ne crpi snagu iz volje i doprinosa regionalnih zemalja ne može biti trajno", rekao je Erdogan, dodajući da će Turska nastaviti djelovati u solidarnosti s bratskim zemljama, posebno Pakistanom, u cilju jačanja mira, stabilnosti i prosperiteta.

Turski predsjednik izrazio je zadovoljstvo što je ugostio Sharifa i njegovu delegaciju u Istanbulu, te uputio saučešće povodom jučerašnje saobraćajne nesreće u pakistanskoj pokrajini Baločistan, u kojoj je poginulo 40 osoba.

Erdogan je naveo da su dvije strane razmijenile mišljenja o bilateralnim odnosima, kao i o regionalnim i globalnim pitanjima.

Pozdravio je postizanje smirivanja u okviru takozvanog Islamabadskog memoranduma, ističući da je dogovor između Irana i SAD-a, uz posredovanje Pakistana, donio olakšanje na međunarodnom planu.

"Čestitam premijeru Sharifu i pakistanskom narodu na njihovoj važnoj ulozi u tom procesu", rekao je Erdogan.

Dodao je da Turska podržava svaki korak koji doprinosi smanjenju tenzija i rješavanju problema diplomatskim putem, te da pažljivo prati pokušaje Izraela da naruši dogovor, uz tvrdnje da Tel Aviv nastavlja napade na Liban i Siriju, kao i nezakonite i nehumane napade na Palestince u Gazi.

Govoreći o bilateralnim odnosima, Erdogan je rekao da Ankara i Islamabad nastavljaju jačati saradnju u svim oblastima te da je cilj povećanje obima trgovine na ranije postavljenih pet milijardi dolara.

Dodao je da se radi na uspostavi posebne ekonomske zone za turske investitore u Karačiju, kao i na proširenju sporazuma o preferencijalnoj trgovini.

Erdogan je naveo da će poslovni forum kojem je prisustvovao Sharif doprinijeti jačanju investicija i trgovine, te je pozvao turske investitore da više ulažu u Pakistan.

"Odbrambena industrijska saradnja, kao jedan od ključnih elemenata naših ekonomskih odnosa, nastavlja napredovati kroz nove projekte", rekao je Erdogan.

Dodao je da Turska i Pakistan planiraju produbljivanje saradnje u energetici, transportu, kritičnim mineralima i informacionim tehnologijama.