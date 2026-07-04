Erdogan u Istanbulu poručio da Turska želi mir i sigurnost za sve vjerske zajednice u regionu

Turski predsjednik: Izraelska vlada, ovisna o ratu, ne smije ponovo gurnuti region u krvoproliće Erdogan u Istanbulu poručio da Turska želi mir i sigurnost za sve vjerske zajednice u regionu

Predsjednik Turske Recep Tayyip Erdogan izjavio je u subotu da izraelska vlada, ovisna o ratu, ne smije biti dozvoljena da ponovo gurne region u krvoproliće.

"Neophodno je ne dozvoliti da trenutna ratno ovisna izraelska vlada još jednom uroni našu geografiju u miris baruta i krvi", rekao je Erdogan na zajedničkoj konferenciji za novinare u Istanbulu s premijerom Pakistana Shehbazom Sharifom nakon bilateralnih i delegacijskih razgovora.

Turski predsjednik je naveo da su dvije strane razmijenile mišljenja o bilateralnim odnosima, kao i o regionalnim i globalnim pitanjima.

"Posebno smo podržali i nastavljamo podržavati svaki korak koji doprinosi smanjenju tenzija u našem regionu i rješavanju problema kroz diplomatiju", rekao je.

Erdogan je istakao da će Turska nastaviti djelovati u solidarnosti s bratskim zemljama, posebno Pakistanom, kako bi se ojačali mir, stabilnost i prosperitet u regionu.

Dodao je da Turska želi okruženje u kojem svi ljudi u regionu, bez obzira na vjeru, mogu živjeti u miru i sigurnosti.

Govoreći o bilateralnim odnosima, Erdogan je rekao da Ankara želi produbiti saradnju s Islamabadom u energetici, transportu, kritičnim mineralima i informacionim tehnologijama.