Turski predsjednik i nizozemski premijer razgovarali o bilateralnim odnosima i globalnim pitanjima

Esra Tekin
02. juni 2026.•Ažuriranje: 02. juni 2026.
Predsjednik Turske Recep Tayyip Erdogan razgovarao je telefonom s nizozemskim premijerom Robom Jettenom o odnosima između Turske i Nizozemske, kao i o regionalnim i globalnim pitanjima, saopćila je Direkcija za komunikacije Turske.
Čestitajući Jettenu na preuzimanju dužnosti u februaru, Erdogan je istakao da Ankara želi nastaviti jačati dijalog i saradnju s Nizozemskom.
Erdogan je naveo da Turska ulaže intenzivne napore kako bi okončala sukobe u svojoj regiji, dodajući da su posebno geopolitička kretanja pokazala potrebu da se odnosi između Turske i Evropske unije sagledaju kroz sveobuhvatniji, institucionalni i višedimenzionalni okvir partnerstva.
Osvrćući se i na dešavanja u Gazi i na Zapadnoj obali, Erdogan je naglasio da je podrška Nizozemske naporima za postizanje trajnog mira u regiji od velikog značaja.