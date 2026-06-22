Turski predsjednik i irački premijer razgovarali o bilateralnim odnosima i regionalnim pitanjima

Seyit Şamil Kurt
22. juni 2026.•Ažuriranje: 22. juni 2026.
Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan i irački premijer Ali al-Zaidi razgovarali su telefonom i o bilateralnim odnosima između dviju zemalja, kao i regionalnim i globalnim pitanjima, saopštila je u ponedjeljak Direkcija za komunikacije Turske.
Erdogan je tokom telefonskog razgovora rekao da Turska želi dalje unaprijediti odnose s Irakom u novom periodu, ističući da postoji značajan potencijal za saradnju, posebno u energetici, odbrambenoj industriji i transportu.
On je također pozvao Al-Zaidija da posjeti Tursku radi sveobuhvatnih konsultacija, navodi se u izjavi na turskoj platformi društvenih medija NSosyal.