Sastanak održan u Ankari nakon 36. samita šefova država i vlada NATO-a

Turski predsjednik Erdogan primio crnogorskog premijera Spajića Sastanak održan u Ankari nakon 36. samita šefova država i vlada NATO-a

Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan u četvrtak je u glavnom gradu Turske Ankari primio crnogorskog premijera Milojka Spajića, saopćila je Direkcija za komunikacije Turske.

Spajić je boravio u Ankari kako bi prisustvovao 36. samitu šefova država i vlada NATO-a, čiji je domaćin bila Turska u Predsjedničkom kompleksu u prethodna dva dana.

Sastanak je obuhvatio bilateralne odnose između Turske i Crne Gore, kao i regionalna pitanja, navela je direkcija u saopćenju objavljenom na turskoj platformi društvenih medija NSosyal.

Erdogan je tokom sastanka rekao da vjeruje kako će odnosi između dvije zemlje napredovati u svim oblastima.

Dodao je da Turska radi na unapređenju saradnje s Crnom Gorom, posebno u oblastima trgovine, investicija, turizma, odbrambene industrije i sigurnosti.

Erdogan je također rekao da je Turska zadovoljna što Balkanska platforma za mir, uspostavljena prošle godine pod vodstvom Ankare, pruža prostor za rješavanje brojnih pitanja na Balkanu, uključujući sigurnost granica, energiju i transport.

Dodao je da Turska očekuje da će platforma doprinijeti miru, smirenosti i stabilnosti u regiji.

U pratnji Erdogana na sastanku bili su ministar vanjskih poslova Hakan Fidan, ministar nacionalne odbrane Yasar Guler, zamjenik predsjednika i glasnogovornik Stranke pravde i razvoja (AK Parti) Omer Celik, te direktor za komunikacije Burhanettin Duran.

Sastanak u Ankari predstavljao je drugi samit NATO-a čiji je domaćin bila Turska, nakon samita u Istanbulu 2004. godine, a također je pružio platformu za bilateralne sastanke između Turske i savezničkih zemalja o političkoj, sigurnosnoj i ekonomskoj saradnji.