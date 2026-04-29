Turski predsjednik Erdogan poziva na jedinstvo i bratstvo usred regionalnih izazova Najjača linija otpora protiv onih koji pokušavaju „okrenuti brata protiv brata jeste stajati ujedinjeni poput zida“, poručio je on

Predsjednik Turske Recep Tayyip Erdogan pozvao je u srijedu na jedinstvo i bratstvo usred izazova s kojima se regija suočava, javlja Anadolu.

„Naročito tokom ovog bolnog perioda kroz koji prolazi naša regija, moramo ostaviti po strani naše razlike u porijeklu, naravi i sekti, te prigrliti jedinstvo i uzdići bratstvo“, rekao je Erdogan u obraćanju na sastanku parlamentarne grupe vladajuće AK Partije.

Naglasio je da je najjača linija otpora protiv onih koji pokušavaju „okrenuti brata protiv brata – stajati ujedinjeni poput zida“.

Rekao je da razlike u političkim mišljenjima i svjetonazorima ne bi trebale polarizirati društvo. Umjesto toga, kazao je, to su izuzetne vrijednosti koje odražavaju ljudsko i intelektualno bogatstvo.

„Ne samo među nama, već i izvan naših granica, moramo posebno govoriti jezikom bratstva i veoma snažno slati naše poruke mira. Turska provodi tu misiju“, rekao je on.

Erdogan je podcrtao da Turska ne pravi razliku između svoje braće u regiji, bilo da su oni Kurdi, Arapi, Turkmeni ili Perzijanci.

Njen napor da izgradi novu sigurnosnu paradigmu zasnovanu na zajedničkoj historiji i zajedničkoj budućnosti nije politika koju treba kritikovati, dodao je. Naprotiv, rekao je, to je politika koju treba cijeniti, podržavati i hvaliti.

„Stoga, upadanje u zamke onih koji žele provoditi nove operacije u našoj regiji bila bi izdaja i naše historije i naše budućnosti... niko ne može stati između nas i naše braće s kojom živimo na istoj zemlji hiljadu godina“, dodao je on.