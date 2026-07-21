Turski predsjednik Erdogan pozdravio posjetu kralja Charlesa Centralnoj džamiji u Cambridgeu Recep Tayyip Erdogan kaže da posjeta ima poseban značaj usred porasta islamofobije i kulturnog rasizma širom svijeta

Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan u ponedjeljak je pozdravio posjetu kralja Charlesa III Centralnoj džamiji u Cambridgeu, ocijenivši je izuzetno značajnom u vrijeme rastuće islamofobije i kulturnog rasizma.

U pisanoj poruci povodom posjete, Erdogan je rekao da je džamija – izgrađena doprinosima Turske – ispunila svoju misiju kao simbol solidarnosti protiv diskriminacije i poštovanja pred mržnjom.

„Od postavljanja prve cigle, vidjeli smo da je naša džamija, koja je postala simbol solidarnosti protiv diskriminacije i poštovanja protiv mržnje, uspješno izvršila ovu misiju“, rekao je.

Erdogan je pohvalio napore britanskog monarha da promovira miran suživot među ljudima različitih kultura, porijekla i vjera.

Rekao je da pridaje veliku vrijednost posjeti i da će mu biti drago ugostiti kralja Charlesa u Turskoj.

Erdogan je također prenio pozdrave britanskom narodu i članovima muslimanske zajednice koji žive u Velikoj Britaniji, posebno turskim građanima.

- Kralj Charles obišao džamiju, sastao se s muslimanskom zajednicom -

Tokom posjete, Charles se sastao s imamima džamije, povjerenicima i članovima muslimanske zajednice u Cambridgeu.

Britanski monarh obišao je različite dijelove džamije, koja je izgrađena uz doprinose Fondacije Turskog dijaneta – grupe povezane s državnom Upravom za vjerske poslove – i informiran je o njenoj arhitekturi i praksama održivosti.

Također je posjetio zajednički vrt džamije i informiran je o njenim programima socijalnih usluga i ulozi koju mladi ljudi imaju u inicijativama zajednice.

Razgovori su se bavili ulogom koju vjerske zajednice mogu imati u borbi protiv globalnog zagrijavanja, kao i islamskim učenjima o zaštiti živog svijeta.

Kralju Charlesu su također predstavljeni detalji o arhitektonskim karakteristikama zgrade koju je projektovala Julia Barfield, direktorica londonskog studija Marks Barfield Architects.

Zvaničnici su rekli da je kralj, koji je poznat po svom interesovanju za arhitekturu, pokazao interesovanje za napore projekta da se uspostavi dizajn džamije koji odražava britanske arhitektonske tradicije.

Charlesu su uručena tri poklona povodom posjete: stakleni utiskivač za papir inspirisan kupolom turske džamije Selimije, ograničeno izdanje knjige turskog naučnika Fuata Sezgina "Naučno naslijeđe islamske civilizacije" i knjiga koja dokumentuje izgradnju džamije, arhitektonski pristup i mnoga priznanja koja je osvojila.

- Centralna džamija u Cambridgeu -

Centralna džamija u Cambridgeu, otvorena 2019. godine na ceremoniji kojoj je prisustvovao Erdogan, opisana je kao prva ekološki prihvatljiva džamija u Evropi.

Zgrada koristi fotonaponske panele, toplotne pumpe zrak-voda, prirodnu ventilaciju i održivo nabavljeno drvo. Kišnica se sakuplja za čišćenje i navodnjavanje, dok solarna energija obezbjeđuje oko 40% električne energije džamije.

Džamija također podržava porodice koje se suočavaju sa finansijskim poteškoćama, organizuje događaje za podizanje zdravstvene svijesti i domaćin je inicijativa u zajednici. Tokom pandemije COVID-19, služila je kao lokalni centar za vakcinaciju.

Posjeta je bila jedna od najznačajnijih koje je britanski monarh obavio nekoj muslimanskoj bogomolji. Dugogodišnja kraljica Elizabeta II, majka kralja Charlesa, posjetila je džamiju Scunthorpe u Lincolnshireu 2002. godine.