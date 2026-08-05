Recep Tayyip Erdogan također zahvalio političkim strankama, parlamentarnim grupama i zastupnicima koji su doprinijeli pripremi i finalizaciji predloženog zakona

Turski predsjednik Erdogan pozdravio novi zakon kao ključni korak ka "trajnom" okončanju prijetnje terorizma Recep Tayyip Erdogan također zahvalio političkim strankama, parlamentarnim grupama i zastupnicima koji su doprinijeli pripremi i finalizaciji predloženog zakona

ISTANBUL (AA) - Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan u srijedu je izjavio da novi zakonski prijedlog usmjeren na jačanje nacionalne solidarnosti i društvene kohezije označava značajan korak u naporima Turske da trajno eliminira prijetnju terorizma.

"Nakon opsežnih konsultacija, Zakon o jačanju nacionalne solidarnosti i društvene kohezije danas je podnesen na razmatranje Velikoj narodnoj skupštini Turske uz široki konsenzus koji odražava odlučnost naše cijenjene nacije da postigne trajno rješenje", rekao je Erdogan u objavi na društvenim mrežama nakon što je zakon podnesen turskom parlamentu.

"Nadam se da će ovaj korak, koji ima za cilj trajno oslobađanje Turske od prijetnje terorizma, jačanje našeg nacionalnog jedinstva i solidarnosti te jačanje klime mira i stabilnosti u našoj zemlji i cijeloj regiji, dati pozitivne rezultate", dodao je Erdogan.

Erdogan je također zahvalio političkim strankama, parlamentarnim grupama i zastupnicima koji su doprinijeli pripremi i finalizaciji predloženog zakona.