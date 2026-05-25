Turski predsjednik Erdogan obilježio Dan Afrike i godišnjicu Afričke unije

Seyit Şamil Kurt
25 Maj 2026•Ažuriranje: 25 Maj 2026
Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan obilježio je u ponedjeljak Dan Afrike i godišnjicu osnivanja Afričke unije, prenosi Anadolu.
„Od sveg srca čestitam 25. maj – Dan Afrike i godišnjicu osnivanja Afričke unije, te šaljem svoju ljubav i poštovanje svim našim prijateljima i svoj mojoj afričkoj braći i sestrama širom afričkog kontinenta, s kojima dijelimo snažne historijske i ljudske veze“, poručio je Erdogan.