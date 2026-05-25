Recep Tayyip Erdogan uputio čestitke „afričkoj braći i sestrama“ širom kontinenta, ističući snažne historijske i ljudske veze

Turski predsjednik Erdogan obilježio Dan Afrike i godišnjicu Afričke unije Recep Tayyip Erdogan uputio čestitke „afričkoj braći i sestrama“ širom kontinenta, ističući snažne historijske i ljudske veze

Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan obilježio je u ponedjeljak Dan Afrike i godišnjicu osnivanja Afričke unije, prenosi Anadolu.

U objavi podijeljenoj na turskoj društvenoj platformi NSosyal, Erdogan je uputio svoje čestitke povodom 25. maja – Dana Afrike i godišnjice osnivanja Afričke unije.

„Od sveg srca čestitam 25. maj – Dan Afrike i godišnjicu osnivanja Afričke unije, te šaljem svoju ljubav i poštovanje svim našim prijateljima i svoj mojoj afričkoj braći i sestrama širom afričkog kontinenta, s kojima dijelimo snažne historijske i ljudske veze“, poručio je Erdogan.