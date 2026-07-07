Pitanje F-35 nije novo za nas, kaže Erdogan, dodajući da je Ankara dobila obećanje u vezi s pet aviona

Turski predsjednik Erdogan očekuje povoljnu odluku o borbenim avionima F-35 na samitu NATO-a Pitanje F-35 nije novo za nas, kaže Erdogan, dodajući da je Ankara dobila obećanje u vezi s pet aviona

Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan izjavio je u utorak da vjeruje kako bi samit NATO-a, koji se održava u glavnom gradu Ankari, mogao rezultirati povoljnom odlukom o dugogodišnjim nastojanjima Turske da od SAD-a nabavi borbene avione F-35.

Na sastanku s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom na marginama samita, Erdogan je rekao da pitanje aviona nije nova tema u bilateralnim odnosima te da se o tome ranije opširno razgovaralo s Washingtonom.

"Pitanje F-35 nije novo za nas. Ranije smo o tome razgovarali sa SAD-om i dobili smo obećanje u vezi s pet aviona", rekao je.

"Ako Bog da, vjerujem da će se na ovom samitu lidera donijeti povoljna odluka o pitanju F-35", dodao je.

Erdogan je također izrazio uvjerenje da će ranija obećanja koja su dale SAD biti ispunjena, pohvalivši Trumpov pristup ovom pitanju.

"Znam da pozitivno testiramo obećanje koje smo ranije dobili od njih u vezi s F-35 za budućnost. Predsjednik Trump uvijek stoji iza svoje riječi", rekao je.

SAD je 2019. godine, tokom Trumpovog prvog mandata, suspendovale Tursku iz programa F-35 nakon što su se usprotivile njenoj kupovini ruskog proturaketnog sistema S-400, tvrdeći da bi ruski sistem mogao ugroziti sigurnost borbenih aviona.

Turska je više puta isticala da između ta dva sistema ne postoji nikakav sukob te je predložila formiranje komisije koja bi razmotrila to pitanje. Ankara također navodi da je ispunila svoje obaveze u programu F-35 i da je njena suspenzija predstavljala kršenje pravila, ističući da bi ti avioni ojačali ne samo Tursku nego i NATO.

Govoreći o mogućoj američkoj podršci turskom programu razvoja domaćeg borbenog aviona KAAN, uključujući moguću isporuku motora, Erdogan je rekao da će o tome razgovarati s Trumpom tokom samita.

“Vjerujem da će ovdje ponoviti dobre vijesti koje je već podijelio s nama", rekao je Erdogan.

Trumpova administracija je, prema navodima medija, nedavno obavijestila Kongres o namjeri da nastavi s predloženom prodajom desetina avionskih motora Turskoj u poslu vrijednom više od 700 miliona dolara.

Prošle sedmice, upitan o predloženoj prodaji motora i učešću Turske u programu F-35, Trump je rekao da će vjerovatno učiniti nešto što će Tursku “veoma usrećiti“.

Motori F110, koje proizvodi kompanija General Electric, trebali bi pokretati borbeni avion KAAN, razvijen u Turskoj u okviru vodećeg odbrambenog programa pokrenutog 2016. godine s ciljem smanjenja zavisnosti zemlje od strane vojne opreme.

Erdogan je rekao da im je sastanak s Trumpom u Ankari dao snagu.

"Posebno želim naglasiti važnost ove posjete“, rekao je.

Tokom njihovog sastanka Erdogan je također rekao da će razgovarati o ratu u Ukrajini koji je i dalje u toku.