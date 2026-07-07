Turski predsjednik Erdogan kaže da očekuje povoljnu odluku o borbenim avionima F-35 na samitu NATO-a

[1/51] Ankara, Turska - 7.juli Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan u utorak je u glavnom gradu Ankari dočekao američkog predsjednika Donalda Trumpa, dok je počeo dvodnevni samit NATO-a. Erdogan je Trumpa dočekao zvaničnom ceremonijom prijema u kompleksu Predsjedništva, gdje će dvojica lidera razgovarati o regionalnim i međunarodnim pitanjima.

[2/51] Ankara, Turska - 7.juli Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan u utorak je u glavnom gradu Ankari dočekao američkog predsjednika Donalda Trumpa, dok je počeo dvodnevni samit NATO-a. Erdogan je Trumpa dočekao zvaničnom ceremonijom prijema u kompleksu Predsjedništva, gdje će dvojica lidera razgovarati o regionalnim i međunarodnim pitanjima.

[3/51] Ankara, Turska - 7.juli Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan u utorak je u glavnom gradu Ankari dočekao američkog predsjednika Donalda Trumpa, dok je počeo dvodnevni samit NATO-a. Erdogan je Trumpa dočekao zvaničnom ceremonijom prijema u kompleksu Predsjedništva, gdje će dvojica lidera razgovarati o regionalnim i međunarodnim pitanjima.

[4/51] Ankara, Turska - 7.juli Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan u utorak je u glavnom gradu Ankari dočekao američkog predsjednika Donalda Trumpa, dok je počeo dvodnevni samit NATO-a. Erdogan je Trumpa dočekao zvaničnom ceremonijom prijema u kompleksu Predsjedništva, gdje će dvojica lidera razgovarati o regionalnim i međunarodnim pitanjima.

[5/51] Ankara, Turska - 7.juli Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan u utorak je u glavnom gradu Ankari dočekao američkog predsjednika Donalda Trumpa, dok je počeo dvodnevni samit NATO-a. Erdogan je Trumpa dočekao zvaničnom ceremonijom prijema u kompleksu Predsjedništva, gdje će dvojica lidera razgovarati o regionalnim i međunarodnim pitanjima.

[6/51] Ankara, Turska - 7.juli Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan u utorak je u glavnom gradu Ankari dočekao američkog predsjednika Donalda Trumpa, dok je počeo dvodnevni samit NATO-a. Erdogan je Trumpa dočekao zvaničnom ceremonijom prijema u kompleksu Predsjedništva, gdje će dvojica lidera razgovarati o regionalnim i međunarodnim pitanjima.

[7/51] Ankara, Turska - 7.juli Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan u utorak je u glavnom gradu Ankari dočekao američkog predsjednika Donalda Trumpa, dok je počeo dvodnevni samit NATO-a. Erdogan je Trumpa dočekao zvaničnom ceremonijom prijema u kompleksu Predsjedništva, gdje će dvojica lidera razgovarati o regionalnim i međunarodnim pitanjima.

[8/51] Ankara, Turska - 7.juli Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan u utorak je u glavnom gradu Ankari dočekao američkog predsjednika Donalda Trumpa, dok je počeo dvodnevni samit NATO-a. Erdogan je Trumpa dočekao zvaničnom ceremonijom prijema u kompleksu Predsjedništva, gdje će dvojica lidera razgovarati o regionalnim i međunarodnim pitanjima.

[9/51] Ankara, Turska - 7.juli Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan u utorak je u glavnom gradu Ankari dočekao američkog predsjednika Donalda Trumpa, dok je počeo dvodnevni samit NATO-a. Erdogan je Trumpa dočekao zvaničnom ceremonijom prijema u kompleksu Predsjedništva, gdje će dvojica lidera razgovarati o regionalnim i međunarodnim pitanjima.

[10/51] Ankara, Turska - 7.juli Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan u utorak je u glavnom gradu Ankari dočekao američkog predsjednika Donalda Trumpa, dok je počeo dvodnevni samit NATO-a. Erdogan je Trumpa dočekao zvaničnom ceremonijom prijema u kompleksu Predsjedništva, gdje će dvojica lidera razgovarati o regionalnim i međunarodnim pitanjima.

[11/51] Ankara, Turska - 7.juli Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan u utorak je u glavnom gradu Ankari dočekao američkog predsjednika Donalda Trumpa, dok je počeo dvodnevni samit NATO-a. Erdogan je Trumpa dočekao zvaničnom ceremonijom prijema u kompleksu Predsjedništva, gdje će dvojica lidera razgovarati o regionalnim i međunarodnim pitanjima.

[12/51] Ankara, Turska - 7.juli Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan u utorak je u glavnom gradu Ankari dočekao američkog predsjednika Donalda Trumpa, dok je počeo dvodnevni samit NATO-a. Erdogan je Trumpa dočekao zvaničnom ceremonijom prijema u kompleksu Predsjedništva, gdje će dvojica lidera razgovarati o regionalnim i međunarodnim pitanjima.

[13/51] Ankara, Turska - 7.juli Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan u utorak je u glavnom gradu Ankari dočekao američkog predsjednika Donalda Trumpa, dok je počeo dvodnevni samit NATO-a. Erdogan je Trumpa dočekao zvaničnom ceremonijom prijema u kompleksu Predsjedništva, gdje će dvojica lidera razgovarati o regionalnim i međunarodnim pitanjima.

[14/51] Ankara, Turska - 7.juli Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan u utorak je u glavnom gradu Ankari dočekao američkog predsjednika Donalda Trumpa, dok je počeo dvodnevni samit NATO-a. Erdogan je Trumpa dočekao zvaničnom ceremonijom prijema u kompleksu Predsjedništva, gdje će dvojica lidera razgovarati o regionalnim i međunarodnim pitanjima.

[15/51] Ankara, Turska - 7.juli Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan u utorak je u glavnom gradu Ankari dočekao američkog predsjednika Donalda Trumpa, dok je počeo dvodnevni samit NATO-a. Erdogan je Trumpa dočekao zvaničnom ceremonijom prijema u kompleksu Predsjedništva, gdje će dvojica lidera razgovarati o regionalnim i međunarodnim pitanjima.

[16/51] Ankara, Turska - 7.juli Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan u utorak je u glavnom gradu Ankari dočekao američkog predsjednika Donalda Trumpa, dok je počeo dvodnevni samit NATO-a. Erdogan je Trumpa dočekao zvaničnom ceremonijom prijema u kompleksu Predsjedništva, gdje će dvojica lidera razgovarati o regionalnim i međunarodnim pitanjima.

[17/51] Ankara, Turska - 7.juli Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan u utorak je u glavnom gradu Ankari dočekao američkog predsjednika Donalda Trumpa, dok je počeo dvodnevni samit NATO-a. Erdogan je Trumpa dočekao zvaničnom ceremonijom prijema u kompleksu Predsjedništva, gdje će dvojica lidera razgovarati o regionalnim i međunarodnim pitanjima.

[18/51] Ankara, Turska - 7.juli Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan u utorak je u glavnom gradu Ankari dočekao američkog predsjednika Donalda Trumpa, dok je počeo dvodnevni samit NATO-a. Erdogan je Trumpa dočekao zvaničnom ceremonijom prijema u kompleksu Predsjedništva, gdje će dvojica lidera razgovarati o regionalnim i međunarodnim pitanjima.

[19/51] Ankara, Turska - 7.juli Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan u utorak je u glavnom gradu Ankari dočekao američkog predsjednika Donalda Trumpa, dok je počeo dvodnevni samit NATO-a. Erdogan je Trumpa dočekao zvaničnom ceremonijom prijema u kompleksu Predsjedništva, gdje će dvojica lidera razgovarati o regionalnim i međunarodnim pitanjima.

[20/51] Ankara, Turska - 7.juli Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan u utorak je u glavnom gradu Ankari dočekao američkog predsjednika Donalda Trumpa, dok je počeo dvodnevni samit NATO-a. Erdogan je Trumpa dočekao zvaničnom ceremonijom prijema u kompleksu Predsjedništva, gdje će dvojica lidera razgovarati o regionalnim i međunarodnim pitanjima.

[21/51] Ankara, Turska - 7.juli Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan u utorak je u glavnom gradu Ankari dočekao američkog predsjednika Donalda Trumpa, dok je počeo dvodnevni samit NATO-a. Erdogan je Trumpa dočekao zvaničnom ceremonijom prijema u kompleksu Predsjedništva, gdje će dvojica lidera razgovarati o regionalnim i međunarodnim pitanjima.

[22/51] Ankara, Turska - 7.juli Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan u utorak je u glavnom gradu Ankari dočekao američkog predsjednika Donalda Trumpa, dok je počeo dvodnevni samit NATO-a. Erdogan je Trumpa dočekao zvaničnom ceremonijom prijema u kompleksu Predsjedništva, gdje će dvojica lidera razgovarati o regionalnim i međunarodnim pitanjima.

[23/51] Ankara, Turska - 7.juli Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan u utorak je u glavnom gradu Ankari dočekao američkog predsjednika Donalda Trumpa, dok je počeo dvodnevni samit NATO-a. Erdogan je Trumpa dočekao zvaničnom ceremonijom prijema u kompleksu Predsjedništva, gdje će dvojica lidera razgovarati o regionalnim i međunarodnim pitanjima.

[24/51] Ankara, Turska - 7.juli Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan u utorak je u glavnom gradu Ankari dočekao američkog predsjednika Donalda Trumpa, dok je počeo dvodnevni samit NATO-a. Erdogan je Trumpa dočekao zvaničnom ceremonijom prijema u kompleksu Predsjedništva, gdje će dvojica lidera razgovarati o regionalnim i međunarodnim pitanjima.

[25/51] Ankara, Turska - 7.juli Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan u utorak je u glavnom gradu Ankari dočekao američkog predsjednika Donalda Trumpa, dok je počeo dvodnevni samit NATO-a. Erdogan je Trumpa dočekao zvaničnom ceremonijom prijema u kompleksu Predsjedništva, gdje će dvojica lidera razgovarati o regionalnim i međunarodnim pitanjima.

[26/51] Ankara, Turska - 7.juli Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan u utorak je u glavnom gradu Ankari dočekao američkog predsjednika Donalda Trumpa, dok je počeo dvodnevni samit NATO-a. Erdogan je Trumpa dočekao zvaničnom ceremonijom prijema u kompleksu Predsjedništva, gdje će dvojica lidera razgovarati o regionalnim i međunarodnim pitanjima.

[27/51] Ankara, Turska - 7.juli Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan u utorak je u glavnom gradu Ankari dočekao američkog predsjednika Donalda Trumpa, dok je počeo dvodnevni samit NATO-a. Erdogan je Trumpa dočekao zvaničnom ceremonijom prijema u kompleksu Predsjedništva, gdje će dvojica lidera razgovarati o regionalnim i međunarodnim pitanjima.

[28/51] Ankara, Turska - 7.juli Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan u utorak je u glavnom gradu Ankari dočekao američkog predsjednika Donalda Trumpa, dok je počeo dvodnevni samit NATO-a. Erdogan je Trumpa dočekao zvaničnom ceremonijom prijema u kompleksu Predsjedništva, gdje će dvojica lidera razgovarati o regionalnim i međunarodnim pitanjima.

[29/51] Ankara, Turska - 7.juli Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan u utorak je u glavnom gradu Ankari dočekao američkog predsjednika Donalda Trumpa, dok je počeo dvodnevni samit NATO-a. Erdogan je Trumpa dočekao zvaničnom ceremonijom prijema u kompleksu Predsjedništva, gdje će dvojica lidera razgovarati o regionalnim i međunarodnim pitanjima.

[30/51] Ankara, Turska - 7.juli Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan u utorak je u glavnom gradu Ankari dočekao američkog predsjednika Donalda Trumpa, dok je počeo dvodnevni samit NATO-a. Erdogan je Trumpa dočekao zvaničnom ceremonijom prijema u kompleksu Predsjedništva, gdje će dvojica lidera razgovarati o regionalnim i međunarodnim pitanjima.

[31/51] Ankara, Turska - 7.juli Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan u utorak je u glavnom gradu Ankari dočekao američkog predsjednika Donalda Trumpa, dok je počeo dvodnevni samit NATO-a. Erdogan je Trumpa dočekao zvaničnom ceremonijom prijema u kompleksu Predsjedništva, gdje će dvojica lidera razgovarati o regionalnim i međunarodnim pitanjima.

[32/51] Ankara, Turska - 7.juli Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan u utorak je u glavnom gradu Ankari dočekao američkog predsjednika Donalda Trumpa, dok je počeo dvodnevni samit NATO-a. Erdogan je Trumpa dočekao zvaničnom ceremonijom prijema u kompleksu Predsjedništva, gdje će dvojica lidera razgovarati o regionalnim i međunarodnim pitanjima.

[33/51] Ankara, Turska - 7.juli Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan u utorak je u glavnom gradu Ankari dočekao američkog predsjednika Donalda Trumpa, dok je počeo dvodnevni samit NATO-a. Erdogan je Trumpa dočekao zvaničnom ceremonijom prijema u kompleksu Predsjedništva, gdje će dvojica lidera razgovarati o regionalnim i međunarodnim pitanjima.

[34/51] Ankara, Turska - 7.juli Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan u utorak je u glavnom gradu Ankari dočekao američkog predsjednika Donalda Trumpa, dok je počeo dvodnevni samit NATO-a. Erdogan je Trumpa dočekao zvaničnom ceremonijom prijema u kompleksu Predsjedništva, gdje će dvojica lidera razgovarati o regionalnim i međunarodnim pitanjima.

[35/51] Ankara, Turska - 7.juli Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan u utorak je u glavnom gradu Ankari dočekao američkog predsjednika Donalda Trumpa, dok je počeo dvodnevni samit NATO-a. Erdogan je Trumpa dočekao zvaničnom ceremonijom prijema u kompleksu Predsjedništva, gdje će dvojica lidera razgovarati o regionalnim i međunarodnim pitanjima.

[36/51] Ankara, Turska - 7.juli Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan u utorak je u glavnom gradu Ankari dočekao američkog predsjednika Donalda Trumpa, dok je počeo dvodnevni samit NATO-a. Erdogan je Trumpa dočekao zvaničnom ceremonijom prijema u kompleksu Predsjedništva, gdje će dvojica lidera razgovarati o regionalnim i međunarodnim pitanjima.

[37/51] Ankara, Turska - 7.juli Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan u utorak je u glavnom gradu Ankari dočekao američkog predsjednika Donalda Trumpa, dok je počeo dvodnevni samit NATO-a. Erdogan je Trumpa dočekao zvaničnom ceremonijom prijema u kompleksu Predsjedništva, gdje će dvojica lidera razgovarati o regionalnim i međunarodnim pitanjima.

[38/51] Ankara, Turska - 7.juli Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan u utorak je u glavnom gradu Ankari dočekao američkog predsjednika Donalda Trumpa, dok je počeo dvodnevni samit NATO-a. Erdogan je Trumpa dočekao zvaničnom ceremonijom prijema u kompleksu Predsjedništva, gdje će dvojica lidera razgovarati o regionalnim i međunarodnim pitanjima.

[39/51] Ankara, Turska - 7.juli Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan u utorak je u glavnom gradu Ankari dočekao američkog predsjednika Donalda Trumpa, dok je počeo dvodnevni samit NATO-a. Erdogan je Trumpa dočekao zvaničnom ceremonijom prijema u kompleksu Predsjedništva, gdje će dvojica lidera razgovarati o regionalnim i međunarodnim pitanjima.

[40/51] Ankara, Turska - 7.juli Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan u utorak je u glavnom gradu Ankari dočekao američkog predsjednika Donalda Trumpa, dok je počeo dvodnevni samit NATO-a. Erdogan je Trumpa dočekao zvaničnom ceremonijom prijema u kompleksu Predsjedništva, gdje će dvojica lidera razgovarati o regionalnim i međunarodnim pitanjima.

[41/51] Ankara, Turska - 7.juli Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan u utorak je u glavnom gradu Ankari dočekao američkog predsjednika Donalda Trumpa, dok je počeo dvodnevni samit NATO-a. Erdogan je Trumpa dočekao zvaničnom ceremonijom prijema u kompleksu Predsjedništva, gdje će dvojica lidera razgovarati o regionalnim i međunarodnim pitanjima.

[42/51] Ankara, Turska - 7.juli Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan u utorak je u glavnom gradu Ankari dočekao američkog predsjednika Donalda Trumpa, dok je počeo dvodnevni samit NATO-a. Erdogan je Trumpa dočekao zvaničnom ceremonijom prijema u kompleksu Predsjedništva, gdje će dvojica lidera razgovarati o regionalnim i međunarodnim pitanjima.

[43/51] Ankara, Turska - 7.juli Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan u utorak je u glavnom gradu Ankari dočekao američkog predsjednika Donalda Trumpa, dok je počeo dvodnevni samit NATO-a. Erdogan je Trumpa dočekao zvaničnom ceremonijom prijema u kompleksu Predsjedništva, gdje će dvojica lidera razgovarati o regionalnim i međunarodnim pitanjima.

[44/51] Ankara, Turska - 7.juli Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan u utorak je u glavnom gradu Ankari dočekao američkog predsjednika Donalda Trumpa, dok je počeo dvodnevni samit NATO-a. Erdogan je Trumpa dočekao zvaničnom ceremonijom prijema u kompleksu Predsjedništva, gdje će dvojica lidera razgovarati o regionalnim i međunarodnim pitanjima.

[45/51] Ankara, Turska - 7.juli Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan u utorak je u glavnom gradu Ankari dočekao američkog predsjednika Donalda Trumpa, dok je počeo dvodnevni samit NATO-a. Erdogan je Trumpa dočekao zvaničnom ceremonijom prijema u kompleksu Predsjedništva, gdje će dvojica lidera razgovarati o regionalnim i međunarodnim pitanjima.

[46/51] Ankara, Turska - 7.juli Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan u utorak je u glavnom gradu Ankari dočekao američkog predsjednika Donalda Trumpa, dok je počeo dvodnevni samit NATO-a. Erdogan je Trumpa dočekao zvaničnom ceremonijom prijema u kompleksu Predsjedništva, gdje će dvojica lidera razgovarati o regionalnim i međunarodnim pitanjima.

[47/51] Ankara, Turska - 7.juli Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan u utorak je u glavnom gradu Ankari dočekao američkog predsjednika Donalda Trumpa, dok je počeo dvodnevni samit NATO-a. Erdogan je Trumpa dočekao zvaničnom ceremonijom prijema u kompleksu Predsjedništva, gdje će dvojica lidera razgovarati o regionalnim i međunarodnim pitanjima.

[48/51] Ankara, Turska - 7.juli Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan u utorak je u glavnom gradu Ankari dočekao američkog predsjednika Donalda Trumpa, dok je počeo dvodnevni samit NATO-a. Erdogan je Trumpa dočekao zvaničnom ceremonijom prijema u kompleksu Predsjedništva, gdje će dvojica lidera razgovarati o regionalnim i međunarodnim pitanjima.

[49/51] Ankara, Turska - 7.juli Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan u utorak je u glavnom gradu Ankari dočekao američkog predsjednika Donalda Trumpa, dok je počeo dvodnevni samit NATO-a. Erdogan je Trumpa dočekao zvaničnom ceremonijom prijema u kompleksu Predsjedništva, gdje će dvojica lidera razgovarati o regionalnim i međunarodnim pitanjima.

[50/51] Ankara, Turska - 7.juli Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan u utorak je u glavnom gradu Ankari dočekao američkog predsjednika Donalda Trumpa, dok je počeo dvodnevni samit NATO-a. Erdogan je Trumpa dočekao zvaničnom ceremonijom prijema u kompleksu Predsjedništva, gdje će dvojica lidera razgovarati o regionalnim i međunarodnim pitanjima.

[51/51] Ankara, Turska - 7.juli Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan u utorak je u glavnom gradu Ankari dočekao američkog predsjednika Donalda Trumpa, dok je počeo dvodnevni samit NATO-a. Erdogan je Trumpa dočekao zvaničnom ceremonijom prijema u kompleksu Predsjedništva, gdje će dvojica lidera razgovarati o regionalnim i međunarodnim pitanjima.