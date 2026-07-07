Turski predsjednik Erdogan kaže da očekuje povoljnu odluku o borbenim avionima F-35 na samitu NATO-a

[1/51] Ankara, Turska - 7.juli Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan u utorak je u glavnom gradu Ankari dočekao američkog predsjednika Donalda Trumpa, dok je počeo dvodnevni samit NATO-a.
Erdogan je Trumpa dočekao zvaničnom ceremonijom prijema u kompleksu Predsjedništva, gdje će dvojica lidera razgovarati o regionalnim i međunarodnim pitanjima.
[2/51] Ankara, Turska - 7.juli Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan u utorak je u glavnom gradu Ankari dočekao američkog predsjednika Donalda Trumpa, dok je počeo dvodnevni samit NATO-a.
Erdogan je Trumpa dočekao zvaničnom ceremonijom prijema u kompleksu Predsjedništva, gdje će dvojica lidera razgovarati o regionalnim i međunarodnim pitanjima.
[3/51] Ankara, Turska - 7.juli Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan u utorak je u glavnom gradu Ankari dočekao američkog predsjednika Donalda Trumpa, dok je počeo dvodnevni samit NATO-a.
Erdogan je Trumpa dočekao zvaničnom ceremonijom prijema u kompleksu Predsjedništva, gdje će dvojica lidera razgovarati o regionalnim i međunarodnim pitanjima.
[4/51] Ankara, Turska - 7.juli Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan u utorak je u glavnom gradu Ankari dočekao američkog predsjednika Donalda Trumpa, dok je počeo dvodnevni samit NATO-a.
Erdogan je Trumpa dočekao zvaničnom ceremonijom prijema u kompleksu Predsjedništva, gdje će dvojica lidera razgovarati o regionalnim i međunarodnim pitanjima.
[5/51] Ankara, Turska - 7.juli Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan u utorak je u glavnom gradu Ankari dočekao američkog predsjednika Donalda Trumpa, dok je počeo dvodnevni samit NATO-a.
Erdogan je Trumpa dočekao zvaničnom ceremonijom prijema u kompleksu Predsjedništva, gdje će dvojica lidera razgovarati o regionalnim i međunarodnim pitanjima.
[6/51] Ankara, Turska - 7.juli Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan u utorak je u glavnom gradu Ankari dočekao američkog predsjednika Donalda Trumpa, dok je počeo dvodnevni samit NATO-a.
Erdogan je Trumpa dočekao zvaničnom ceremonijom prijema u kompleksu Predsjedništva, gdje će dvojica lidera razgovarati o regionalnim i međunarodnim pitanjima.
[7/51] Ankara, Turska - 7.juli Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan u utorak je u glavnom gradu Ankari dočekao američkog predsjednika Donalda Trumpa, dok je počeo dvodnevni samit NATO-a.
Erdogan je Trumpa dočekao zvaničnom ceremonijom prijema u kompleksu Predsjedništva, gdje će dvojica lidera razgovarati o regionalnim i međunarodnim pitanjima.
[8/51] Ankara, Turska - 7.juli Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan u utorak je u glavnom gradu Ankari dočekao američkog predsjednika Donalda Trumpa, dok je počeo dvodnevni samit NATO-a.
Erdogan je Trumpa dočekao zvaničnom ceremonijom prijema u kompleksu Predsjedništva, gdje će dvojica lidera razgovarati o regionalnim i međunarodnim pitanjima.
[9/51] Ankara, Turska - 7.juli Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan u utorak je u glavnom gradu Ankari dočekao američkog predsjednika Donalda Trumpa, dok je počeo dvodnevni samit NATO-a.
Erdogan je Trumpa dočekao zvaničnom ceremonijom prijema u kompleksu Predsjedništva, gdje će dvojica lidera razgovarati o regionalnim i međunarodnim pitanjima.
[10/51] Ankara, Turska - 7.juli Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan u utorak je u glavnom gradu Ankari dočekao američkog predsjednika Donalda Trumpa, dok je počeo dvodnevni samit NATO-a.
Erdogan je Trumpa dočekao zvaničnom ceremonijom prijema u kompleksu Predsjedništva, gdje će dvojica lidera razgovarati o regionalnim i međunarodnim pitanjima.
[11/51] Ankara, Turska - 7.juli Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan u utorak je u glavnom gradu Ankari dočekao američkog predsjednika Donalda Trumpa, dok je počeo dvodnevni samit NATO-a.
Erdogan je Trumpa dočekao zvaničnom ceremonijom prijema u kompleksu Predsjedništva, gdje će dvojica lidera razgovarati o regionalnim i međunarodnim pitanjima.
[12/51] Ankara, Turska - 7.juli Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan u utorak je u glavnom gradu Ankari dočekao američkog predsjednika Donalda Trumpa, dok je počeo dvodnevni samit NATO-a.
Erdogan je Trumpa dočekao zvaničnom ceremonijom prijema u kompleksu Predsjedništva, gdje će dvojica lidera razgovarati o regionalnim i međunarodnim pitanjima.
[13/51] Ankara, Turska - 7.juli Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan u utorak je u glavnom gradu Ankari dočekao američkog predsjednika Donalda Trumpa, dok je počeo dvodnevni samit NATO-a.
Erdogan je Trumpa dočekao zvaničnom ceremonijom prijema u kompleksu Predsjedništva, gdje će dvojica lidera razgovarati o regionalnim i međunarodnim pitanjima.
[14/51] Ankara, Turska - 7.juli Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan u utorak je u glavnom gradu Ankari dočekao američkog predsjednika Donalda Trumpa, dok je počeo dvodnevni samit NATO-a.
Erdogan je Trumpa dočekao zvaničnom ceremonijom prijema u kompleksu Predsjedništva, gdje će dvojica lidera razgovarati o regionalnim i međunarodnim pitanjima.
[15/51] Ankara, Turska - 7.juli Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan u utorak je u glavnom gradu Ankari dočekao američkog predsjednika Donalda Trumpa, dok je počeo dvodnevni samit NATO-a.
Erdogan je Trumpa dočekao zvaničnom ceremonijom prijema u kompleksu Predsjedništva, gdje će dvojica lidera razgovarati o regionalnim i međunarodnim pitanjima.
[16/51] Ankara, Turska - 7.juli Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan u utorak je u glavnom gradu Ankari dočekao američkog predsjednika Donalda Trumpa, dok je počeo dvodnevni samit NATO-a.
Erdogan je Trumpa dočekao zvaničnom ceremonijom prijema u kompleksu Predsjedništva, gdje će dvojica lidera razgovarati o regionalnim i međunarodnim pitanjima.
[17/51] Ankara, Turska - 7.juli Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan u utorak je u glavnom gradu Ankari dočekao američkog predsjednika Donalda Trumpa, dok je počeo dvodnevni samit NATO-a.
Erdogan je Trumpa dočekao zvaničnom ceremonijom prijema u kompleksu Predsjedništva, gdje će dvojica lidera razgovarati o regionalnim i međunarodnim pitanjima.
[18/51] Ankara, Turska - 7.juli Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan u utorak je u glavnom gradu Ankari dočekao američkog predsjednika Donalda Trumpa, dok je počeo dvodnevni samit NATO-a.
Erdogan je Trumpa dočekao zvaničnom ceremonijom prijema u kompleksu Predsjedništva, gdje će dvojica lidera razgovarati o regionalnim i međunarodnim pitanjima.
[19/51] Ankara, Turska - 7.juli Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan u utorak je u glavnom gradu Ankari dočekao američkog predsjednika Donalda Trumpa, dok je počeo dvodnevni samit NATO-a.
Erdogan je Trumpa dočekao zvaničnom ceremonijom prijema u kompleksu Predsjedništva, gdje će dvojica lidera razgovarati o regionalnim i međunarodnim pitanjima.
[20/51] Ankara, Turska - 7.juli Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan u utorak je u glavnom gradu Ankari dočekao američkog predsjednika Donalda Trumpa, dok je počeo dvodnevni samit NATO-a.
Erdogan je Trumpa dočekao zvaničnom ceremonijom prijema u kompleksu Predsjedništva, gdje će dvojica lidera razgovarati o regionalnim i međunarodnim pitanjima.
[21/51] Ankara, Turska - 7.juli Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan u utorak je u glavnom gradu Ankari dočekao američkog predsjednika Donalda Trumpa, dok je počeo dvodnevni samit NATO-a.
Erdogan je Trumpa dočekao zvaničnom ceremonijom prijema u kompleksu Predsjedništva, gdje će dvojica lidera razgovarati o regionalnim i međunarodnim pitanjima.
[22/51] Ankara, Turska - 7.juli Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan u utorak je u glavnom gradu Ankari dočekao američkog predsjednika Donalda Trumpa, dok je počeo dvodnevni samit NATO-a.
Erdogan je Trumpa dočekao zvaničnom ceremonijom prijema u kompleksu Predsjedništva, gdje će dvojica lidera razgovarati o regionalnim i međunarodnim pitanjima.
[23/51] Ankara, Turska - 7.juli Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan u utorak je u glavnom gradu Ankari dočekao američkog predsjednika Donalda Trumpa, dok je počeo dvodnevni samit NATO-a.
Erdogan je Trumpa dočekao zvaničnom ceremonijom prijema u kompleksu Predsjedništva, gdje će dvojica lidera razgovarati o regionalnim i međunarodnim pitanjima.
[24/51] Ankara, Turska - 7.juli Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan u utorak je u glavnom gradu Ankari dočekao američkog predsjednika Donalda Trumpa, dok je počeo dvodnevni samit NATO-a.
Erdogan je Trumpa dočekao zvaničnom ceremonijom prijema u kompleksu Predsjedništva, gdje će dvojica lidera razgovarati o regionalnim i međunarodnim pitanjima.
[25/51] Ankara, Turska - 7.juli Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan u utorak je u glavnom gradu Ankari dočekao američkog predsjednika Donalda Trumpa, dok je počeo dvodnevni samit NATO-a.
Erdogan je Trumpa dočekao zvaničnom ceremonijom prijema u kompleksu Predsjedništva, gdje će dvojica lidera razgovarati o regionalnim i međunarodnim pitanjima.
[26/51] Ankara, Turska - 7.juli Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan u utorak je u glavnom gradu Ankari dočekao američkog predsjednika Donalda Trumpa, dok je počeo dvodnevni samit NATO-a.
Erdogan je Trumpa dočekao zvaničnom ceremonijom prijema u kompleksu Predsjedništva, gdje će dvojica lidera razgovarati o regionalnim i međunarodnim pitanjima.
[27/51] Ankara, Turska - 7.juli Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan u utorak je u glavnom gradu Ankari dočekao američkog predsjednika Donalda Trumpa, dok je počeo dvodnevni samit NATO-a.
Erdogan je Trumpa dočekao zvaničnom ceremonijom prijema u kompleksu Predsjedništva, gdje će dvojica lidera razgovarati o regionalnim i međunarodnim pitanjima.
[28/51] Ankara, Turska - 7.juli Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan u utorak je u glavnom gradu Ankari dočekao američkog predsjednika Donalda Trumpa, dok je počeo dvodnevni samit NATO-a.
Erdogan je Trumpa dočekao zvaničnom ceremonijom prijema u kompleksu Predsjedništva, gdje će dvojica lidera razgovarati o regionalnim i međunarodnim pitanjima.
[29/51] Ankara, Turska - 7.juli Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan u utorak je u glavnom gradu Ankari dočekao američkog predsjednika Donalda Trumpa, dok je počeo dvodnevni samit NATO-a.
Erdogan je Trumpa dočekao zvaničnom ceremonijom prijema u kompleksu Predsjedništva, gdje će dvojica lidera razgovarati o regionalnim i međunarodnim pitanjima.
[30/51] Ankara, Turska - 7.juli Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan u utorak je u glavnom gradu Ankari dočekao američkog predsjednika Donalda Trumpa, dok je počeo dvodnevni samit NATO-a.
Erdogan je Trumpa dočekao zvaničnom ceremonijom prijema u kompleksu Predsjedništva, gdje će dvojica lidera razgovarati o regionalnim i međunarodnim pitanjima.
[31/51] Ankara, Turska - 7.juli Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan u utorak je u glavnom gradu Ankari dočekao američkog predsjednika Donalda Trumpa, dok je počeo dvodnevni samit NATO-a.
Erdogan je Trumpa dočekao zvaničnom ceremonijom prijema u kompleksu Predsjedništva, gdje će dvojica lidera razgovarati o regionalnim i međunarodnim pitanjima.
[32/51] Ankara, Turska - 7.juli Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan u utorak je u glavnom gradu Ankari dočekao američkog predsjednika Donalda Trumpa, dok je počeo dvodnevni samit NATO-a.
Erdogan je Trumpa dočekao zvaničnom ceremonijom prijema u kompleksu Predsjedništva, gdje će dvojica lidera razgovarati o regionalnim i međunarodnim pitanjima.
[33/51] Ankara, Turska - 7.juli Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan u utorak je u glavnom gradu Ankari dočekao američkog predsjednika Donalda Trumpa, dok je počeo dvodnevni samit NATO-a.
Erdogan je Trumpa dočekao zvaničnom ceremonijom prijema u kompleksu Predsjedništva, gdje će dvojica lidera razgovarati o regionalnim i međunarodnim pitanjima.
[34/51] Ankara, Turska - 7.juli Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan u utorak je u glavnom gradu Ankari dočekao američkog predsjednika Donalda Trumpa, dok je počeo dvodnevni samit NATO-a.
Erdogan je Trumpa dočekao zvaničnom ceremonijom prijema u kompleksu Predsjedništva, gdje će dvojica lidera razgovarati o regionalnim i međunarodnim pitanjima.
[35/51] Ankara, Turska - 7.juli Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan u utorak je u glavnom gradu Ankari dočekao američkog predsjednika Donalda Trumpa, dok je počeo dvodnevni samit NATO-a.
Erdogan je Trumpa dočekao zvaničnom ceremonijom prijema u kompleksu Predsjedništva, gdje će dvojica lidera razgovarati o regionalnim i međunarodnim pitanjima.
[36/51] Ankara, Turska - 7.juli Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan u utorak je u glavnom gradu Ankari dočekao američkog predsjednika Donalda Trumpa, dok je počeo dvodnevni samit NATO-a.
Erdogan je Trumpa dočekao zvaničnom ceremonijom prijema u kompleksu Predsjedništva, gdje će dvojica lidera razgovarati o regionalnim i međunarodnim pitanjima.
[37/51] Ankara, Turska - 7.juli Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan u utorak je u glavnom gradu Ankari dočekao američkog predsjednika Donalda Trumpa, dok je počeo dvodnevni samit NATO-a.
Erdogan je Trumpa dočekao zvaničnom ceremonijom prijema u kompleksu Predsjedništva, gdje će dvojica lidera razgovarati o regionalnim i međunarodnim pitanjima.
[38/51] Ankara, Turska - 7.juli Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan u utorak je u glavnom gradu Ankari dočekao američkog predsjednika Donalda Trumpa, dok je počeo dvodnevni samit NATO-a.
Erdogan je Trumpa dočekao zvaničnom ceremonijom prijema u kompleksu Predsjedništva, gdje će dvojica lidera razgovarati o regionalnim i međunarodnim pitanjima.
[39/51] Ankara, Turska - 7.juli Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan u utorak je u glavnom gradu Ankari dočekao američkog predsjednika Donalda Trumpa, dok je počeo dvodnevni samit NATO-a.
Erdogan je Trumpa dočekao zvaničnom ceremonijom prijema u kompleksu Predsjedništva, gdje će dvojica lidera razgovarati o regionalnim i međunarodnim pitanjima.
[40/51] Ankara, Turska - 7.juli Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan u utorak je u glavnom gradu Ankari dočekao američkog predsjednika Donalda Trumpa, dok je počeo dvodnevni samit NATO-a.
Erdogan je Trumpa dočekao zvaničnom ceremonijom prijema u kompleksu Predsjedništva, gdje će dvojica lidera razgovarati o regionalnim i međunarodnim pitanjima.
[41/51] Ankara, Turska - 7.juli Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan u utorak je u glavnom gradu Ankari dočekao američkog predsjednika Donalda Trumpa, dok je počeo dvodnevni samit NATO-a.
Erdogan je Trumpa dočekao zvaničnom ceremonijom prijema u kompleksu Predsjedništva, gdje će dvojica lidera razgovarati o regionalnim i međunarodnim pitanjima.
[42/51] Ankara, Turska - 7.juli Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan u utorak je u glavnom gradu Ankari dočekao američkog predsjednika Donalda Trumpa, dok je počeo dvodnevni samit NATO-a.
Erdogan je Trumpa dočekao zvaničnom ceremonijom prijema u kompleksu Predsjedništva, gdje će dvojica lidera razgovarati o regionalnim i međunarodnim pitanjima.
[43/51] Ankara, Turska - 7.juli Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan u utorak je u glavnom gradu Ankari dočekao američkog predsjednika Donalda Trumpa, dok je počeo dvodnevni samit NATO-a.
Erdogan je Trumpa dočekao zvaničnom ceremonijom prijema u kompleksu Predsjedništva, gdje će dvojica lidera razgovarati o regionalnim i međunarodnim pitanjima.
[44/51] Ankara, Turska - 7.juli Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan u utorak je u glavnom gradu Ankari dočekao američkog predsjednika Donalda Trumpa, dok je počeo dvodnevni samit NATO-a.
Erdogan je Trumpa dočekao zvaničnom ceremonijom prijema u kompleksu Predsjedništva, gdje će dvojica lidera razgovarati o regionalnim i međunarodnim pitanjima.
[45/51] Ankara, Turska - 7.juli Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan u utorak je u glavnom gradu Ankari dočekao američkog predsjednika Donalda Trumpa, dok je počeo dvodnevni samit NATO-a.
Erdogan je Trumpa dočekao zvaničnom ceremonijom prijema u kompleksu Predsjedništva, gdje će dvojica lidera razgovarati o regionalnim i međunarodnim pitanjima.
[46/51] Ankara, Turska - 7.juli Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan u utorak je u glavnom gradu Ankari dočekao američkog predsjednika Donalda Trumpa, dok je počeo dvodnevni samit NATO-a.
Erdogan je Trumpa dočekao zvaničnom ceremonijom prijema u kompleksu Predsjedništva, gdje će dvojica lidera razgovarati o regionalnim i međunarodnim pitanjima.
[47/51] Ankara, Turska - 7.juli Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan u utorak je u glavnom gradu Ankari dočekao američkog predsjednika Donalda Trumpa, dok je počeo dvodnevni samit NATO-a.
Erdogan je Trumpa dočekao zvaničnom ceremonijom prijema u kompleksu Predsjedništva, gdje će dvojica lidera razgovarati o regionalnim i međunarodnim pitanjima.
[48/51] Ankara, Turska - 7.juli Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan u utorak je u glavnom gradu Ankari dočekao američkog predsjednika Donalda Trumpa, dok je počeo dvodnevni samit NATO-a.
Erdogan je Trumpa dočekao zvaničnom ceremonijom prijema u kompleksu Predsjedništva, gdje će dvojica lidera razgovarati o regionalnim i međunarodnim pitanjima.
[49/51] Ankara, Turska - 7.juli Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan u utorak je u glavnom gradu Ankari dočekao američkog predsjednika Donalda Trumpa, dok je počeo dvodnevni samit NATO-a.
Erdogan je Trumpa dočekao zvaničnom ceremonijom prijema u kompleksu Predsjedništva, gdje će dvojica lidera razgovarati o regionalnim i međunarodnim pitanjima.
[50/51] Ankara, Turska - 7.juli Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan u utorak je u glavnom gradu Ankari dočekao američkog predsjednika Donalda Trumpa, dok je počeo dvodnevni samit NATO-a.
Erdogan je Trumpa dočekao zvaničnom ceremonijom prijema u kompleksu Predsjedništva, gdje će dvojica lidera razgovarati o regionalnim i međunarodnim pitanjima.
[51/51] Ankara, Turska - 7.juli Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan u utorak je u glavnom gradu Ankari dočekao američkog predsjednika Donalda Trumpa, dok je počeo dvodnevni samit NATO-a.
Erdogan je Trumpa dočekao zvaničnom ceremonijom prijema u kompleksu Predsjedništva, gdje će dvojica lidera razgovarati o regionalnim i međunarodnim pitanjima.