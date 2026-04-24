Turski predsjednik Erdogan: Istanbul Park će biti domaćin Formule 1 narednih pet sezona Velika nagrada Turske vraća se nakon 6-godišnje pauze, oživljavajući uzbuđenje koje donosi motosport u Turskoj; Erdogan poručio da će partnerstvo s Formulom 1 ojačati

Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan objavio je u petak da će Istanbul Park biti domaćin Formule 1 tokom pet sezona, između 2027. i 2031. godine.

Govoreći na događaju u predsjedničkom uredu Dolmabahce u Istanbulu, kojim je obilježen povratak Formule 1 u Tursku, Erdogan je rekao da će staza Istanbul Park biti domaćin uzbudljivih, visokokvalitetnih utrka s velikim užitkom za gledanje tokom pet punih sezona.

Erdogan je naglasio da se nada da će partnerstvo Turske, "zemlje motosporta", s Formulom 1 jačati u narednim godinama.

- Povratak Formule 1 -

Formula 1 će se vratiti u Tursku nakon šestogodišnjeg odsustva, a Velika nagrada Turske će biti uvrštena u kalendar najprestižnije svjetske serije motosporta za 2027. godinu.

Istanbul Park će sljedeće godine po deseti put ugostiti utrku Formule 1, nakon razdoblja između 2005. i 2011. i 2020. i 2021.

Povratak Formule 1 u Tursku će okončati dugo iščekivanje navijača prestižnog takmičenja, jer se staza duga 5,3 kilometra (3,3 milje) u Istanbulu ponovo priprema da dočeka zvuk motora F1.

Prvi put dodana u kalendar 2005. godine, Velika nagrada Turske održavala se uzastopno do 2011. godine.

Vratila se tokom pandemije COVID-19, s tim da je izdanje 2020. godine održano bez gledatelja, a izdanje 2021. godine održano je s pola kapaciteta.

Ukupno 12 vozača se popelo na podijum u devet trka održanih na Istanbul Parku, uključujući Felipea Massu, Kimija Raikkonena, Fernanda Alonsa, Juana Pabla Montoyu, Michaela Schumachera, Lewisa Hamiltona, Jensona Buttona, Marka Webbera, Sebastiana Vettela, Valtterija Bottasa, Maxa Verstappena i Sergija Pereza.