Turski predsjednik Erdogan: Istanbul Park će biti domaćin Formule 1 narednih pet sezona

Asiye Latife Yılmaz, Mustafa Kırıkçıoğlu
24 April 2026•Ažuriranje: 24 April 2026
Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan objavio je u petak da će Istanbul Park biti domaćin Formule 1 tokom pet sezona, između 2027. i 2031. godine.
Govoreći na događaju u predsjedničkom uredu Dolmabahce u Istanbulu, kojim je obilježen povratak Formule 1 u Tursku, Erdogan je rekao da će staza Istanbul Park biti domaćin uzbudljivih, visokokvalitetnih utrka s velikim užitkom za gledanje tokom pet punih sezona.
Erdogan je naglasio da se nada da će partnerstvo Turske, "zemlje motosporta", s Formulom 1 jačati u narednim godinama.
- Povratak Formule 1 -
Formula 1 će se vratiti u Tursku nakon šestogodišnjeg odsustva, a Velika nagrada Turske će biti uvrštena u kalendar najprestižnije svjetske serije motosporta za 2027. godinu.
Istanbul Park će sljedeće godine po deseti put ugostiti utrku Formule 1, nakon razdoblja između 2005. i 2011. i 2020. i 2021.
Povratak Formule 1 u Tursku će okončati dugo iščekivanje navijača prestižnog takmičenja, jer se staza duga 5,3 kilometra (3,3 milje) u Istanbulu ponovo priprema da dočeka zvuk motora F1.
Prvi put dodana u kalendar 2005. godine, Velika nagrada Turske održavala se uzastopno do 2011. godine.
Vratila se tokom pandemije COVID-19, s tim da je izdanje 2020. godine održano bez gledatelja, a izdanje 2021. godine održano je s pola kapaciteta.
Ukupno 12 vozača se popelo na podijum u devet trka održanih na Istanbul Parku, uključujući Felipea Massu, Kimija Raikkonena, Fernanda Alonsa, Juana Pabla Montoyu, Michaela Schumachera, Lewisa Hamiltona, Jensona Buttona, Marka Webbera, Sebastiana Vettela, Valtterija Bottasa, Maxa Verstappena i Sergija Pereza.