Turski predsjednik Erdogan i njemački kancelar Merz razgovarali u Ankari Sastanak iza zatvorenih vrata održan je na marginama samita NATO-a

Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan i njemački kancelar Friedrich Merz razgovarali su u srijedu o bilateralnim odnosima, saradnji NATO-a i Evrope te regionalnim dešavanjima tokom sastanka na marginama samita NATO-a u Ankari.

Sastanak iza zatvorenih vrata u Predsjedničkom kompleksu bio je posvećen tursko-njemačkim odnosima, kao i regionalnim i globalnim pitanjima, navodi se u saopćenju Direkcije za komunikacije Turske.

Erdogan je rekao da bi unapređenje saradnje između Turske i Njemačke u brojnim oblastima, posebno u odbrambenoj industriji i trgovini, bilo u interesu obje zemlje, navodi se u saopćenju.

Također je naglasio važnost očuvanja transatlantske veze uz jačanje evropskog stuba NATO-a, dodajući da Turska može podržati odbrambene inicijative Evropske unije pod uslovom da one dopunjuju NATO.

Govoreći o regionalnim dešavanjima, Erdogan je rekao da sve strane trebaju oprezno djelovati protiv bilo kakvih poteza ili provokacija koje bi mogle ugroziti razumijevanje postignuto između Irana i Sjedinjenih Američkih Država, dodajući da će Turska nastaviti raditi na trajnom miru.

Erdogan je također pozvao Merza da u novembru posjeti Tursku.

Sastanak je održan drugog dana samita NATO-a, koji je okupio lidere saveza sa 32 članice i partnerskih zemalja radi razgovora o odbrambenim kapacitetima Evrope, ciljevima izdvajanja za odbranu, vojnoj modernizaciji i nastavku podrške Ukrajini.

Samit u Ankari drugi je samit NATO-a čiji je domaćin bila Turska nakon samita u Istanbulu 2004. godine te je pružio platformu za bilateralne sastanke o političkoj, sigurnosnoj i ekonomskoj saradnji između Turske i savezničkih država.