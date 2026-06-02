Proces normalizacije između Ankare i Jerevana nastavlja se koracima usmjerenim na pokretanje direktne trgovine između dvije zemlje, rekao je Recep Tayyip Erdogan Nikolu Pashinyanu

Turski predsjednik Erdogan i armenski premijer razgovarali o procesu normalizacije Proces normalizacije između Ankare i Jerevana nastavlja se koracima usmjerenim na pokretanje direktne trgovine između dvije zemlje, rekao je Recep Tayyip Erdogan Nikolu Pashinyanu

Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan i armenski premijer Nikol Pashinyan u utorak su u telefonskom razgovoru razgovarali o vezama između dvije zemlje, kao i o regionalnim pitanjima, saopćila je armenska Direkcija za komunikacije, javlja Anadolu.

Proces normalizacije između Ankare i Jerevana nastavlja se koracima usmjerenim na pokretanje direktne trgovine između dvije zemlje, rekao je Erdogan.

Tokom poziva, Pashinyan je izrazio dobre želje Erdoganu povodom nedavnog muslimanskog praznika Kurban-bajrama.

Rekavši da Ankara radi na miru i stabilnosti u svojoj regiji, Erdogan je podvukao da će Turska uvijek podržavati poduzimanje koraka u tom smjeru.