Turski predsjednik Erdogan dočekao lidere NATO-a na samitu u Ankari

Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan u srijedu je dočekao lidere koji učestvuju na 36. samitu NATO-a u glavnom gradu Turske Ankari.

Erdogan i generalni sekretar NATO-a Mark Rutte dočekali su svakog šefa države ili vlade, uključujući i američkog predsjednika Donalda Trumpa, po njihovom dolasku u predsjednički kompleks, gdje se održava samit.

Lideri NATO-a potom su pozirali za zajedničku fotografiju prije nego što su Erdogan i Rutte održali uvodna obraćanja.

Na samitu će biti razmotreni koraci u vezi s odlukom o povećanju izdvajanja za odbranu, kao i napori saveza u oblastima odvraćanja i odbrane.

Lideri će također razmijeniti mišljenja o prijetnjama, rizicima i izazovima za euroatlantski prostor, te razgovarati o situaciji u Ukrajini i razvoju događaja na južnom krilu saveza.

Očekuje se da će Erdogan na marginama samita održati i bilateralne sastanke s pojedinim svjetskim liderima.

Turska je članica NATO-a više od 70 godina, a Savezu je pristupila 1952. godine.