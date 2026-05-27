Turski predsjednik Erdogan čestitao muslimanski praznik Kurban-bajram

Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan čestitao je u srijedu muslimanski praznik Kurban-bajram, javlja Anadolu.

U svojoj poruci, Erdogan je Kurban-bajram opisao kao „duhovni blagoslov“ i izrazio nadu da će ova prilika donijeti dobro Turskoj, turskoj naciji, islamskom svijetu i čovječanstvu u cjelini.

„Svim našim braćom i sestrama koji ovaj praznik dočekuju u tuzi, boli i dubokoj žalosti u različitim krajevima naše duhovne geografije, posebno onima u Gazi, prenosim najsnažnije poruke solidarnosti u svoje ime i u ime svoje nacije, te im pojedinačno čestitam Kurban-bajram“, kazao je on.

Milioni ljudi širom svijeta u srijedu su obavili bajram-namaz na prvi dan praznika.

Kurban-bajram traje četiri dana, a obilježava se prinošenjem žrtve i dijeljenjem mesa siromašnima, prijateljima i komšijama, dok se istovremeno milioni muslimana okupljaju na hadžu u Meki.