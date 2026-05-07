Turski predsjednik dočekao alžirskog kolegu u Ankari

Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan u četvrtak je na službenoj ceremoniji u glavnom gradu Ankari dočekao alžirskog kolegu Abdelmadjida Tebbounea.

Ceremoniji dočeka prisustvovali su turski ministar vanjskih poslova Hakan Fidan, ministrica porodice i socijalnih usluga Mahinur Ozdemir Goktas, ministar energetike i prirodnih resursa Alparslan Bayraktar, ministar unutrašnjih poslova Mustafa Ciftci, ministar industrije i tehnologije Mehmet Fatih Kacir, ministar poljoprivrede i šumarstva Ibrahim Yumakli, ministar trgovine Omer Bolat i direktor komunikacija Burhanettin Duran, kao i drugi zvaničnici.

Erdogan i Tebboune, koji je u srijedu stigao u trodnevnu službenu posjetu, zatim su nastavili bilateralni sastanak.

Nakon razgovora, predsjedavat će sastankom Vijeća za stratešku saradnju na visokom nivou između Turske i Alžira.

Nakon sastanka, očekuje se da će predsjednik Erdogan i Tebboune prisustvovati ceremoniji potpisivanja sporazuma i održati zajedničku konferenciju za novinare.

Erdogan će također prirediti službenu večeru u Tebbouneovu čast i uručiti mu Orden države Republike Turske.