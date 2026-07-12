Prethodni pučevi uglavnom su bili usmjereni protiv vlada, dok je 15. juli bio direktno usmjeren protiv naroda i države, kazao je turski književnik

Turski pisac Bestami Yazgan naglasio značaj otpora građana tokom pokušaja puča 15. jula Prethodni pučevi uglavnom su bili usmjereni protiv vlada, dok je 15. juli bio direktno usmjeren protiv naroda i države, kazao je turski književnik

Pisac i pjesnik Bestami Yazgan izjavio je da je pokušaj vojnog udara od 15. jula 2016. godine, koji je prije deceniju u Turskoj izvela izvela teroristička organizacija FETO, bio direktno usmjeren protiv naroda i države, naglašavajući značaj civilnog otpora u njegovom suzbijanju.

Govoreći povodom 10. godišnjice pokušaja puča, Yazgan je rekao da taj datum predstavlja važnu prekretnicu za Tursku u političkom, kulturnom i historijskom smislu.

„Prethodni pučevi uglavnom su bili usmjereni protiv vlada, dok je 15. juli bio direktno usmjeren protiv naroda i države“, kazao je.

On je istakao da je tokom pokušaja puča prvi put pucano na civile te da su bombardovani parlament i policijske stanice.

„Građani su, od najmlađih do najstarijih, ustali i pokazali snažan nacionalni otpor“, rekao je Yazgan, dodajući da se na 10. godišnjicu odaje počast poginulima i izražavaju želje za oporavak povrijeđenih.

Yazgan je također ukazao na ulogu umjetnika u očuvanju kolektivnog sjećanja.

„Umjetnici su dio svog naroda. Pjesmama i drugim djelima obilježili smo ovu pobjedu, jer pobjede o kojima se ne pišu epovi ostaju zaboravljene. Prenošenje nacionalnog osjećaja na nove generacije naša je odgovornost“, kazao je.

Naglašavajući značaj borbe protiv pokušaja puča, Yazgan je poručio da će „snaga naroda na kraju nadvladati nepravdu“.

Teroristička organizacija Fetullahci (FETO) odgovorna je za krvavi pokušaj puča u Turskoj u noći 15. jula 2016. godine, a riječ je o terorističkoj organizaciji koju je predvodio Fetullah Gulen, godinama nastanjen u Sjedinjenim Američkim Državama, a čije izručenje je Ankara ranije zvanično tražila od SAD-a.

Gulen je umro 2024. godine.

Članovi te terorističke organizacije godinama su, namještanjem ispita, napredovali u službi, infiltrirajući se tako u institucije države. Potom su, najprije u decembru 2013. godine, pristalice FETO-a u pravosuđu Turske montiranim procesom o navodnoj korupciji pokušali procesuirati brojne visoke zvaničnike.

Nekoliko godina kasnije uslijedio je i krvavi pokušaj državnog udara terorista FETO-a, odnosno pokušaj puča kojeg su izveli oficiri koje je FETO infiltrirao u tursku vojsku.

Istraga u vezi s terorističkom organizacijom FETO pokazala je da se radi o globalnoj mreži koja ne predstavlja opasnost samo za Tursku, nego i za svaku drugu zemlju u kojoj je aktivna. Na to su u više navrata i ukazivali turski zvaničnici.

Tokom pokušaja puča u Turskoj poginule su 253, a ranjeno je više od 2.730 osoba.