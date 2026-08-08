Zakon predviđa obustavu sudskih postupaka nakon što terorističke organizacije PKK/KCK i pridružene grupe prekinu svoje aktivnosti i predaju oružje, uz potvrdu Vijeća za nacionalnu sigurnost

Turski parlamentarni odbor usvojio zakon o "Nacionalnoj solidarnosti" kao dio procesa "Turska bez terorizma" Zakon predviđa obustavu sudskih postupaka nakon što terorističke organizacije PKK/KCK i pridružene grupe prekinu svoje aktivnosti i predaju oružje, uz potvrdu Vijeća za nacionalnu sigurnost

Odbor za pravosuđe turskog Parlamenta usvojio je Zakon o jačanju nacionalne solidarnosti i društvene kohezije pripremljen kao dio procesa "Turska bez terorizma", javlja Anadolu.

Cilj zakona je utvrditi postupke za obustavu trenutnih istraga i krivičnog gonjenja, izvršenje osuđujućih presuda i drugih srodnih postupaka nakon što sigurnosne vlasti utvrde da su teroristička organizacija PKK/KCK i sve formacije povezane s njom prekinule svoje de facto postojanje i predale svo oružje i municiju pod svojom kontrolom, kao i za objavljivanje odluke Vijeća za nacionalnu sigurnost (MGK) u Službenom glasniku kojom se potvrđuje ova odluka.

Uredba će obuhvatiti krivična djela osnivanja ili vođenja terorističke organizacije PKK/KCK, članstvo u organizaciji, svjesno i voljno pomaganje istoj i vođenje propagande za organizaciju, kao i krivična djela počinjena u okviru aktivnosti organizacije i krivična djela regulisana Zakonom o sprečavanju finansiranja terorizma koja su počinjena u korist organizacije.

Prema zakonu, Organizacija se odnosi na terorističku organizaciju PKK/KCK i sve formacije povezane s njom, dok se Odbor odnosi na odbor koji će biti osnovan prema relevantnoj odredbi uredbe.

Prema zakonu, pod uslovom da sigurnosne vlasti utvrde da je organizacija završila svoje de facto postojanje i predala svo oružje i municiju pod svojom kontrolom, te da se odluka MGK-a kojom se potvrđuje ova odluka objavi u Službenom glasniku, istrage i krivična gonjenja u vezi s krivičnim djelima obuhvaćenim zakonom i kažnjivim maksimalnom kaznom od 15 godina ili manje bit će obustavljena na pet godina.

Istrage i krivična gonjenja u vezi s krivičnim djelima kažnjivim s više od 15 godina zatvora, doživotnim zatvorom ili teškim doživotnim zatvorom bit će obustavljena na 10 godina.

Suspenzija se neće primjenjivati ​​na istrage i krivična gonjenja koja uključuju namjerno ubistvo počinjeno kao dio aktivnosti organizacije ili krivična djela počinjena prije 1. juna 2005. godine, za koja se kažnjava doživotni zatvor ili teška doživotna kazna zatvora.

Zastara krivičnog postupka neće teći tokom perioda suspenzije.

Spisi predmeta i dokazi koji se mogu koristiti za dokazivanje krivičnih djela bit će sačuvani tokom cijelog perioda suspenzije, počevši od datuma donošenja odluke o suspenziji.

Odluka o likvidaciji imovine i sredstava koja su predmet konfiskacije bit će donesena zajedno s odlukom o suspenziji, a takva imovina bit će registrovana kao prihod Trezora.

Odluka će biti obaviještena o onima koji imaju pravo tražiti pravni lijek.

Također će navesti pravo na žalbu ili prigovor, primjenjivi rok i nadležni organ.

Oni koji imaju pravo tražiti pravni lijek protiv odluka koje je donio javni tužilac prema ovoj odredbi mogu se obratiti sudiji za krivično gonjenje u roku od dvije sedmice.

Odluke koje je donio sud o obustavi krivičnog gonjenja prema ovoj odredbi također se mogu osporiti u roku od dvije sedmice.

Istrage pokrenute nakon objavljivanja odluke MGK-a u Službenom glasniku u vezi s prekršajima obuhvaćenim uredbom, ali počinjenim prije objavljivanja te odluke, zahtijevat će odobrenje Odbora.

Zaštitne mjere koje uključuju pritvor i sudsku kontrolu izrečene u vezi s prekršajima koji podliježu suspenziji preispitat će nadležni sudija ili sud u fazi istrage ili krivičnog gonjenja, kao i nadležno krivično vijeće regionalnog apelacionog suda ili Kasacionog suda. Tamo gdje su ispunjeni potrebni uslovi, ove mjere će biti ukinute.

Slučajevi koji se odnose na prekršaje koji podliježu suspenziji, a koji su pod žalbenom ili kasacijskom revizijom, bit će poništeni.

Registracija odluka o suspenziji i naknadnih prekršaja

Odluke o suspenziji bit će unesene u namjenski sistem. Ove evidencije mogu se koristiti samo u određenu svrhu ako to zatraži javni tužilac, sudija ili sud u vezi s istragom ili krivičnim gonjenjem.

Ako se tokom perioda suspenzije nakon datuma donošenja odluke o suspenziji počini krivično djelo povezano s terorizmom, odluka o suspenziji će biti poništena, a istraga ili krivično gonjenje će se nastaviti.

Ako se naknadno izrekne osuđujuća presuda, izvršenje kazne neće biti obustavljeno prema relevantnoj odredbi uredbe, a sve pravne posljedice osude će stupiti na snagu.

Ako određeni period istekne bez počinjenja krivičnog djela, bit će donesena odluka o neprogonu ili odbacivanju.

Prijedlog zakona također predviđa da će, pod uslovom da sigurnosne vlasti utvrde da je organizacija završila svoje de facto postojanje i predala svo oružje i municiju pod svojom kontrolom, te da je relevantna odluka MGK kojom se potvrđuje ova odluka objavljena u Službenom glasniku, izvršenje zatvorskih kazni izrečenih osuđenim osobama za prekršaje obuhvaćene uredbom biti obustavljeno odlukom sudije za izvršenje.

Ova odredba isključuje osobe osuđene za namjerno ubistvo počinjeno kao dio aktivnosti organizacije i osobe osuđene na doživotni zatvor ili tešku kaznu doživotnog zatvora za krivična djela počinjena prije 1. juna 2005. godine.

Za osude koje nose ukupnu kaznu zatvora od 15 godina ili manje, izvršenje kazne bit će odgođeno na pet godina. Za osude koje nose više od 15 godina zatvora, doživotni zatvor ili tešku kaznu doživotnog zatvora, izvršenje će biti odgođeno na 10 godina.

Suspenzija neće spriječiti izvršenje odluka o oduzimanju imovine. Zastara kazne neće teći tokom perioda suspenzije.

Odluke o suspenziji koje je donio sudija za izvršenje mogu se osporiti. Takve odluke će također biti unesene u određeni sistem, a evidencija se može koristiti samo u određenu svrhu ako to zatraži javni tužilac, sudija ili sud u vezi s istragom ili krivičnim gonjenjem.

Ako se tokom perioda suspenzije počini krivično djelo povezano s terorizmom, sudija za izvršenje će opozvati odluku o suspenziji i narediti nastavak izvršenja kazne.

Ako određeni period istekne bez počinjenja krivičnog djela, smatrat će se da je kazna odslužena.

Javna tužilaštva će biti odgovorna za praćenje odluka o suspenziji.

Praćenje, koordinacija i implementacija

Nakon objavljivanja propisa u Službenom glasniku, implementaciju i procjenu aktivnosti obuhvaćenih zakonom pratit će Odbor kojim predsjedava potpredsjednik, a čine ga ministar pravde, ministar vanjskih poslova, ministar unutrašnjih poslova, ministar odbrane, generalni sekretar Predsjedništva, šef Nacionalne obavještajne organizacije (MIT) i generalni sekretar Vijeća za nacionalnu sigurnost.

Odbor može osnovati pododbore kada je to potrebno i može pozvati predstavnike ministarstava, institucija i organizacija, kao i druge osobe koje se smatraju potrebnim, na sastanke Odbora i njegovih pododbora.

Odbor može rasporediti članove u pododbore kako bi olakšao napredak u procesu koji uključuje organizaciju.

Nakon što sigurnosne vlasti utvrde da su teroristička organizacija PKK/KCK i sve formacije povezane s njom završile svoje de facto postojanje i predale svo oružje i municiju pod svojom kontrolom, te nakon objavljivanja odluke MGK kojom se potvrđuje ova odluka u Službenom glasniku, Odbor može periodično procjenjivati ​​potpuno demontiranje organizacije u skladu sa svrhom i obimom propisa i izvještajima o posmatranju situacije.

Tamo gdje se smatra potrebnim, Odbor može zatražiti sudske, administrativne i zakonodavne mjere.

Odluke o suspenziji donesene u skladu sa zakonom periodično će preispitivati ​​Odbor nakon što sigurnosni organi utvrde da su teroristička organizacija PKK/KCK i sve formacije povezane s njom okončale svoje de facto postojanje i predale svo oružje i municiju pod svojom kontrolom, te nakon objavljivanja relevantne odluke MGK u Službenom glasniku.

Tamo gdje se smatra potrebnim, Odbor može od sudije za krivično pravo ili suda zatražiti uklanjanje, sa svim posljedicama, ograničenja prava koja proizlaze iz istraga i krivičnog gonjenja.

Također može zatražiti od sudije za izvršenje zakona uklanjanje, sa svim posljedicama, ograničenja prava koja proizlaze iz osuđujućih presuda.

Nadležno tijelo će odlučivati ​​o takvim zahtjevima, a te odluke se mogu osporiti.

Da bi se podnio zahtjev u vezi s ograničenjima prava koja proizlaze iz osuđujućih presuda, moraju proći dvije godine od datuma odluke u slučajevima kada je period suspenzije određen na pet godina, a tri godine kada je period suspenzije određen na 10 godina.

Odbor će redovno izvještavati Veliku narodnu skupštinu Turske o svom radu.

Predsjedništvo TBMM-a će osnovati Komisiju za praćenje koja će nadgledati aktivnosti obuhvaćene uredbom. Komisija za praćenje će pratiti aktivnosti koje se provode u skladu sa zakonom i može izdavati preporuke.

Usluge sekretarijata za Odbor će pružati generalni sekretar Predsjedništva.

Predaja oružja i opreme

Oružje, municija, vozila, oprema, eksplozivi i svi ostali materijali koje donesu ili prijave članovi organizacije obuhvaćene zakonom bit će registrovani.

Procedure i principi koji regulišu sprovođenje uredbe utvrdit će Ministarstvo unutrašnjih poslova i Ministarstvo odbrane, uzimajući u obzir mišljenja sigurnosnih organa.

Odredbe zakona primjenjivat će se na pojedince koji, u roku od šest mjeseci nakon što sigurnosni organi utvrde da je teroristička organizacija PKK/KCK i sve formacije povezane s njom završile svoje de facto postojanje i predale svo oružje i municiju pod svojom kontrolom, te nakon objavljivanja odluke MGK-a kojom se potvrđuje ova odluka u Službenom glasniku, podnesu pismenu obavijest javnom tužilaštvu u svom mjestu ili institucijama koje odredi Odbor, navodeći da žele koristiti odredbe uredbe.

Zadaci dodijeljeni ovim zakonom bit će odmah izvršeni od strane nadležne javne institucije i organizacije.

Pojedinci koji obavljaju dužnosti dodijeljene ovim zakonom u okviru njegovih ciljeva i aktivnosti neće snositi građansku, administrativnu ili krivičnu odgovornost kao rezultat obavljanja tih dužnosti.