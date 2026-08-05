Turski parlament u petak počinje raspravu o zakonu o „nacionalnom jedinstvu“ Komisija za pravosuđe razmatra prijedlog koji čini pravni okvir inicijative „Turska bez terorizma“

ANKARA/ISTANBUL (AA) – Komisija za pravosuđe turskog parlamenta počet će u petak razmatranje prijedloga Zakona o jačanju nacionalnog jedinstva i društvene kohezije, koji je pripremljen u okviru vladine inicijative „Turska bez terorizma“.

Predsjednik Komisije za pravosuđe Cuneyt Yuksel izjavio je u srijedu da će se komisija sastati 7. augusta kako bi započela raspravu o prijedlogu, koji je upućen parlamentu nakon završetka rada parlamentarne Komisije za nacionalno jedinstvo, bratstvo i demokratiju.

Yuksel je zakon opisao kao jedan od najznačajnijih u historiji parlamenta, ističući da mu je cilj da sigurnosne dobitke pretvori u trajni društveni mir u okviru vladavine prava.

Naglasio je da zakon ne predstavlja amnestiju niti sadrži odredbe koje se odnose na pojedince, dodajući da će njegova primjena zavisiti od potvrde sigurnosnih institucija da su teroristička organizacija PKK/KCK i sve povezane strukture okončale djelovanje i predale oružje, nakon čega bi to trebalo potvrditi Nacionalno vijeće sigurnosti i odluku objaviti u Službenom listu.

„Od Edirnea na zapadu do Hakkarija na istoku, zajednička poruka je jasna: neka se u zemlju zakopaju oružja, a ne naša djeca“, rekao je Yuksel. „Svaka odredba koju usvojimo u parlamentu bit će pravni izraz te zajedničke težnje.“

Zakon o jačanju nacionalnog jedinstva i društvene kohezije

Prijedlog zakona ima za cilj utvrditi procedure za odgađanje tekućih istraga i krivičnih postupaka, odlaganje izvršenja pravosnažnih presuda i provođenje drugih mjera nakon što nadležni organi potvrde da je PKK/KCK okončao svoje aktivnosti i predao svo oružje i municiju.

Obuhvata krivična djela poput osnivanja ili vođenja organizacije, članstva, svjesnog pružanja pomoći, širenja propagande, počinjenja krivičnih djela u ime organizacije, kao i finansiranja terorizma.

Odgađanje bi bilo moguće tek nakon što sigurnosne institucije potvrde prestanak aktivnosti organizacije i predaju oružja, te nakon što odluka Nacionalnog vijeća sigurnosti bude objavljena u Službenom listu.

Istrage i postupci za djela kažnjiva do 15 godina zatvora bili bi odgođeni na pet godina, dok bi za teža krivična djela, uključujući kazne duže od 15 godina, doživotni i teški doživotni zatvor, odgađanje trajalo 10 godina.

Mjera se ne bi odnosila na namjerna ubistva počinjena u okviru aktivnosti organizacije, niti na određena krivična djela počinjena prije 1. juna 2005. godine.