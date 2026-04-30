Turski parlament pozvao Izrael na oslobađanje aktivista, presretanje flotile nazvao ratnim zločinom Jednoglasno usvojena inicijativa predsjednika parlamenta osuđuje intervenciju Izraela u međunarodnim vodama i traži odgovornost

Turski parlament u četvrtak je pozvao Izrael da odmah oslobodi pritvorene aktiviste i turske državljane, ocijenivši presretanje Globalne flotile Sumud kao piratstvo i ratni zločin.

Parlament je također jednoglasno usvojio inicijativu predsjednika parlamenta kojom se osuđuje oružana intervencija Izraela protiv Globalne flotile Sumud.

Inicijativa, koju je potpisao predsjednik parlamenta Numan Kurtulmus, pročitana je na plenarnoj sjednici prije nego što je stavljena na glasanje.

U tekstu se navodi da je Izrael još jednom otvoreno prekršio međunarodno pravo, dodajući novo kršenje postojećim djelima genocida i ratnih zločina.

Podsjećajući da je Globalna flotila Sumud, civilna i mirna inicijativa, napadnuta u međunarodnim vodama, u inicijativi se navodi da su izraelske snage ometale humanitarnu pomoć i pritvorile 175 propalestinskih aktivista, uključujući 20 turskih državljana.

“Ovaj čin piratstva je jasan ratni zločin. Upozoravamo Izrael, koji je premašio sve granice ljudske tolerancije, i pozivamo na hitno oslobađanje prisilno pritvorenih aktivista i naših građana“, navodi se u inicijativi.

Dodaje se da Velika narodna skupština Turske, zajedno sa svim političkim strankama i zastupnicima, stoji u solidarnosti s nezakonito pritvorenim građanima i svim članovima humanitarne inicijative koja nastoji dostaviti pomoć narodu Gaze.

U inicijativi se također navodi da će Turska predvoditi i uporno tražiti odgovornost pred međunarodnim sudovima za sve zločine koje su počinile izraelske okupacione snage nad članovima flotile, posebno turskim državljanima.

Ponovljen je i poziv svim parlamentima, međunarodnim parlamentarnim skupštinama i organizacijama da zauzmu jedinstven stav i podignu glas kako bi se okončali izraelska okupacija, genocid i aparthejd nad palestinskim narodom, osigurao neometan humanitarni pristup Gazi i Izrael pozvao na odgovornost za zločine protiv čovječnosti.

Nakon čitanja inicijative, zamjenici predsjednika poslaničkih grupa političkih stranaka u parlamentu izrazili su podršku, nakon čega je inicijativa jednoglasno usvojena na plenarnoj sjednici.

Izraelska mornarica presrela je brodove flotile kasno u srijedu dok su se kretali prema Gazi s ciljem probijanja dugogodišnje blokade enklave.

Grupa je saopćila da su izraelske snage opkolile konvoj u međunarodnim vodama u blizini grčkog ostrva Krit, ometale komunikacije i zaplijenile 21 brod, dodajući da je 17 plovila uspjelo pobjeći i ući u grčke vode nakon incidenta.

Flotila, koja prevozi humanitarnu pomoć za Gazu, ima za cilj probiti izraelsku blokadu i otvoriti humanitarni koridor morskim putem.

Ovaj potez uslijedio je nekoliko sati nakon što su izraelski mediji izvijestili da se Izrael priprema za presretanje flotile, koja uključuje oko 100 brodova s gotovo 1.000 aktivista iz više zemalja.

Izrael je uveo blokadu Pojasa Gaze 2007. godine, ostavljajući oko 1,5 miliona Palestinaca bez domova od ukupno približno 2,4 miliona stanovnika, nakon što su njihovi domovi uništeni tokom rata.