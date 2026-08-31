Sastanak održan na marginama prve sjednice Strateškog političkog i odbrambenog komiteta osnovanog u okviru Sporazuma o zajedničkoj odbrani iz Meke

Turski ministar vanjskih poslova sastao se sa saudijskim kolegom u Istanbulu Sastanak održan na marginama prve sjednice Strateškog političkog i odbrambenog komiteta osnovanog u okviru Sporazuma o zajedničkoj odbrani iz Meke

Turski ministar vanjskih poslova Hakan Fidan sastao se u ponedjeljak u Istanbulu sa saudijskim kolegom, princom Faisalom bin Farhanom, na marginama prvog sastanka Strateškog političkog i odbrambenog komiteta osnovanog u okviru Sporazuma o zajedničkoj odbrani iz Meke, saopćilo je Ministarstvo vanjskih poslova Turske.

Ministarstvo je na američkoj društvenoj mreži X objavilo da je sastanak održan u okviru prve sjednice Strateškog političkog i odbrambenog komiteta, osnovanog na temelju Sporazuma o zajedničkoj odbrani iz Meke koji su potpisale Turska, Saudijska Arabija i Pakistan.

Ministarstvo nije objavilo dodatne detalje o sastanku.