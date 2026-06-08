Turski ministar vanjskih poslova sastao se s kolegama iz Gruzije i Azerbejdžana u Istanbulu

Gizem Nisa Çebi Demir
08. juni 2026.•Ažuriranje: 08. juni 2026.
Turski ministar vanjskih poslova Hakan Fidan sastao se u ponedjeljak odvojeno sa svojim gruzijskom i azerbejdžanskim kolegom u Istanbulu, prema diplomatskim izvorima.
Fidan je održao odvojene razgovore s gruzijskom ministricom vanjskih poslova Makom Botchorishvili i azerbejdžanskim ministrom vanjskih poslova Jeyhunom Bayramovom na marginama trilateralnog sastanka ministara vanjskih poslova Turske, Azerbejdžana i Gruzije, saopćili su izvori iz turskog Ministarstva vanjskih poslova.
Za sada nisu objavljeni dodatni detalji o sastancima.