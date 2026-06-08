Sastanci su održani na marginama trilateralnog susreta ministara vanjskih poslova Turske, Azerbejdžana i Gruzije, navode izvori iz Ministarstva vanjskih poslova Turske

Turski ministar vanjskih poslova sastao se s kolegama iz Gruzije i Azerbejdžana u Istanbulu Sastanci su održani na marginama trilateralnog susreta ministara vanjskih poslova Turske, Azerbejdžana i Gruzije, navode izvori iz Ministarstva vanjskih poslova Turske

Turski ministar vanjskih poslova Hakan Fidan sastao se u ponedjeljak odvojeno sa svojim gruzijskom i azerbejdžanskim kolegom u Istanbulu, prema diplomatskim izvorima.

Fidan je održao odvojene razgovore s gruzijskom ministricom vanjskih poslova Makom Botchorishvili i azerbejdžanskim ministrom vanjskih poslova Jeyhunom Bayramovom na marginama trilateralnog sastanka ministara vanjskih poslova Turske, Azerbejdžana i Gruzije, saopćili su izvori iz turskog Ministarstva vanjskih poslova.

Za sada nisu objavljeni dodatni detalji o sastancima.