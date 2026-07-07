Hakan Fidan kaže da će se samit baviti novonastalim sigurnosnim prijetnjama, odbrambenom saradnjom i prilagođavanjem saveza

Turski ministar vanjskih poslova: Samit u Ankari pomoći će u oblikovanju budućnosti NATO-a Hakan Fidan kaže da će se samit baviti novonastalim sigurnosnim prijetnjama, odbrambenom saradnjom i prilagođavanjem saveza

Turski ministar vanjskih poslova Hakan Fidan izjavio je u utorak da će samit NATO-a u Ankari pomoći u oblikovanju budućnosti Saveza i prilagođavanju njegovih struktura sve složenijem sigurnosnom okruženju, javlja Anadolu.

Fidan je, u objavi na društvenoj mreži kompanije X, sa sjedištem u SAD-u, neposredno prije početka dvodnevnog samita, rekao da je Turska spremna ugostiti saveznike NATO-a pod vodstvom turskog predsjednika Recepa Tayyipa Erdogana.

"Scena je postavljena u Ankari. Pod vodstvom predsjednika Erdogana, Turska je spremna dočekati članice NATO-a u trenutku koji će definirati budućnost Saveza", rekao je Fidan.

Naglasio je da odluke donesene na samitu "neće se samo baviti neposrednim izazovima", već će "oblikovati evroatlantsko sigurnosno okruženje za godine koje dolaze".

Fidan je rekao da kolektivna odbrana ostaje osnovna misija NATO-a, ali je tvrdio da se strateško okruženje mijenja kako prijetnje postaju "višedomenske, brže i složenije".

"Tradicionalne metrike više ne obuhvataju ovu stvarnost. Ono što je sada važno je rezultat: sposobnost za raspoređivanje, industrijski kapacitet i operativna spremnost", rekao je.

Turski ministar je dodao da je snažniji evropski doprinos NATO-u neophodan, ali ograničenja saradnje u oblasti odbrane i industrije potkopavaju efikasnost i spor odgovor.

"Ova ograničenja su postala strateške obaveze. Evropske odbrambene inicijative moraju ostati u potpunosti uključive za sve saveznike NATO-a", rekao je.

Fidan je napomenuo da Savez mora preispitati i način na koji organizuje saradnju.

"Pravo pitanje nije samo kako reagujemo, već kako organizujemo saradnju na način koji odražava današnju stvarnost. Samit u Ankari će voditi Savez u usklađivanju svojih struktura sa svijetom s kojim se suočava", rekao je.

"Cilj Turske je jasan: koherentniji, sposobniji i otporniji Savez", dodao je Fidan.