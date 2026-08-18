Fidan razgovarao o situaciji u Hrmuškom moreuzu sa šeikom Muhamedom i o najnovijim regionalnim dešavanjima sa Shaibanijem

Turski ministar vanjskih poslova razgovarao s katarskim i sirijskim kolegama Fidan razgovarao o situaciji u Hrmuškom moreuzu sa šeikom Muhamedom i o najnovijim regionalnim dešavanjima sa Shaibanijem

Turski ministar vanjskih poslova Hakan Fidan imao je odvojene telefonske razgovore s katarskim premijerom i ministrom vanjskih poslova šeikom Mohammedom bin Abdulrahmanom Al Thanijem i sirijskim ministrom vanjskih poslova Asaadom Hassanom al-Shaibanijem, rekli su izvori u Ministarstvu vanjskih poslova.

Sa šeikom Mohamedom, Fidan je razgovarao o situaciji u Hormuškom moreuzu, dok su sa Shaibanijem razmotrena najnovija dešavanja u regionu, dodaju izvori.

Dalji detalji o razgovorima nisu bili odmah bili dostupni.