Sastanak u Amanu fokusirat će se na očuvanje historijskog i pravnog statusa Jerusalema, prekid vatre u Gazi i dešavanja na okupiranim palestinskim teritorijama

Turski ministar vanjskih poslova prisustvovat će ministarskom sastanku o Jeruzalemu u Jordanu Sastanak u Amanu fokusirat će se na očuvanje historijskog i pravnog statusa Jerusalema, prekid vatre u Gazi i dešavanja na okupiranim palestinskim teritorijama

Turski ministar vanjskih poslova Hakan Fidan prisustvovat će u srijedu ministarskom sastanku o Jeruzalemu u glavnom gradu Jordana, Amanu, gdje će se razgovarati o statusu grada, situaciji na okupiranim palestinskim teritorijama i naporima za unapređenje rješenja s dvije države, navode izvori iz Ministarstva vanjskih poslova Turske.

Prema istim izvorima, domaćin sastanka bit će jordanski zamjenik premijera i ministar vanjskih poslova Ayman Safadi.

Očekuje se prisustvo visokih zvaničnika iz Turske, Jordana, Palestine, Egipta, Pakistana, Saudijske Arabije, Katara, Indonezije, Bahreina, Iraka, Maroka, Tunisa, Alžira, Somalije i Malezije, kao i generalnog sekretara Arapske lige.

Učesnici će razgovarati o očuvanju historijskog i pravnog statusa svetih mjesta u Jeruzalemu, dešavanjima u okupiranom Istočnom Jeruzalemu i na Zapadnoj obali, izraelskim potezima koji se smatraju suprotnim međunarodnom pravu, procesu prekida vatre u Gazi, najnovijim dešavanjima u vezi s palestinskim pitanjem te međunarodnim naporima za provedbu rješenja s dvije države.

Prema izvorima, Fidan će naglasiti vjerski, historijski i kulturni značaj Jeruzalema za muslimane i istaknuti da je očuvanje historijskog i pravnog statusa grada zajednička odgovornost međunarodne zajednice.

Također se očekuje da izrazi zabrinutost zbog izraelskih aktivnosti usmjerenih na promjenu historijskog i pravnog statusa džamije Al-Aksa, terorizma okupatora i provokativnih djelovanja, kao i kršenja usmjerenih na kršćanska sveta mjesta i institucije u Jeruzalemu.

Fidan bi trebao ponoviti da premještanje ambasada u Jeruzalem predstavlja kršenje međunarodnog prava i relevantnih rezolucija Ujedinjenih nacija, podriva međunarodno priznati status grada i šteti izgledima za rješenje s dvije države.

Izvori navode da će također izraziti duboku zabrinutost zbog politika usmjerenih na promjenu demografske strukture Istočnog Jerusalema, uključujući prisilno raseljavanje Palestinaca i rušenje kuća, te upozoriti na rastuće politike faktičke aneksije i terorizma okupatora na okupiranoj Zapadnoj obali.

Turski ministar vanjskih poslova također će pozvati na konkretne međunarodne mjere protiv izraelskih kršenja međunarodnog prava i naglasiti važnost okončanja nekažnjivosti za takve postupke.

Kada je riječ o Gazi, Fidan će istaći da je Turska dala konstruktivan doprinos provedbi Mirovnog plana za Gazu i izraziti nadu da će taj proces donijeti pozitivne rezultate i za Zapadnu obalu i Istočni Jerusalem.

Također se očekuje da osudi nastavak napada na Gazu od strane vlade Benjamina Netanyahua uprkos dogovorenoj mapi puta za provedbu Mirovnog plana za Gazu, te pozove na pojačani međunarodni diplomatski pritisak na izraelsku vladu.