Očekuje se da će razgovarati o pripremama za samit u Ankari, Ukrajini i regionalnim sigurnosnim izazovima

Turski ministar vanjskih poslova pridružit će se razgovorima NATO-a u Švedskoj uoči samita u Ankari Očekuje se da će razgovarati o pripremama za samit u Ankari, Ukrajini i regionalnim sigurnosnim izazovima

Turski ministar vanjskih poslova Hakan Fidan prisustvovat će sastanku ministara vanjskih poslova NATO-a u švedskom gradu Helsingborgu 21. i 22. maja, rekli su izvori iz turskog Ministarstva vanjskih poslova u srijedu, javlja Anadolu.

Očekuje se da će razgovarati o pripremama za samit NATO-a koji će se održati u Ankari 7. i 8. jula u Turskoj, kao i o jedinstvu saveza, transatlantskoj saradnji, jačanju proizvodnih kapaciteta odbrambene industrije, kontinuiranoj podršci Ukrajini i pretvaranju rastućih izdataka za odbranu u vojne sposobnosti.

Očekuje se da će ministri razgovarati o događajima vezanim za Iran i Hormuški moreuz, uključujući njihove implikacije na evroatlantsku sigurnost i šire globalno sigurnosno okruženje.

Na dnevnom redu se nalaze i politike južnog krila NATO-a i nedavni događaji koji utječu na evroatlantsku sigurnost, posebno rat između Rusije i Ukrajine.

Sastanak će početi 21. maja neformalnom radnom večerom Vijeća NATO-Ukrajina kojoj će prisustvovati ukrajinski ministar vanjskih poslova Andrii Sybiha i šefica vanjske politike Evropske unije Kaja Kallas.

Tokom večere, očekuje se da će Fidan potvrditi podršku Turske nezavisnosti, suverenitetu i teritorijalnom integritetu Ukrajine, istovremeno ističući diplomatske napore Ankare da okonča rat između Rusije i Ukrajine.

- Pripreme za samit u Ankari -

Sastanak 22. maja će se nastaviti sjednicom kojoj će prisustvovati samo ministri vanjskih poslova 32 države članice NATO-a.

Očekuje se da će Fidan tokom sastanka informisati saveznike o pripremama za samit u Ankari, koji će biti posljednji susret ministara vanjskih poslova NATO-a prije sastanka lidera saveza u julu.

Očekuje se da će turski ministar vanjskih poslova također iznijeti očekivanja Turske od samita i naglasiti napore Ankare da osigura da sastanak pokaže jedinstvo i koheziju NATO-a.

Fidan će pružiti informacije o doprinosima Turske NATO-u i istaknuti napore zemlje da transformiše odbrambene troškove u vojne sposobnosti, naglašavajući da transatlantska saradnja odbrambene industrije unutar saveza treba da se razvija bez ograničenja.

Očekuje se da će naglasiti i važnost NATO-ovog "pristupa sigurnosti od 360 stepeni" za suprotstavljanje prijetnjama iz svih pravaca, uključujući dublji angažman sa južnim susjedstvom saveza i jače napore u borbi protiv terorizma.