Regionalni lideri u Sofiji će raspravljati o saradnji, sigurnosti i ekonomskoj integraciji

Turski ministar vanjskih poslova predstavljat će Erdogana na samitu Procesa saradnje u Jugoistočnoj Evropi Regionalni lideri u Sofiji će raspravljati o saradnji, sigurnosti i ekonomskoj integraciji

Turski ministar vanjskih poslova Hakan Fidan predstavljat će predsjednika Recepa Tayyipa Erdogana na Samitu šefova država i vlada Procesa saradnje u Jugoistočnoj Evropi (SEECP), koji će u srijedu biti održan u Sofiji, glavnom gradu Bugarske, saopćili su izvori iz turskog Ministarstva vanjskih poslova.

Samit, koji se održava pod rotirajućim predsjedavanjem Bugarske, bit će održan pod temom “Jačanje regionalnog jedinstva za stabilnu, sigurnu i održivu budućnost: refleksije o 30 godina partnerstva i napretka”.

Očekuje se učešće šefova država i vlada, kao i ministara vanjskih poslova 13 zemalja učesnica SEECP-a, te generalnog sekretara Vijeća za regionalnu saradnju, operativnog tijela ove organizacije.

Učesnici bi trebali usvojiti i zajedničku deklaraciju samita.

U svom obraćanju, Fidan bi trebao ponoviti podršku Turske jačanju saradnje na Balkanu na principima regionalnog vlasništva i inkluzivnosti, te naglasiti važnost koju Ankara pridaje SEECP-u kao jednoj od glavnih platformi za dijalog u regionu i osnivaču inicijative.

Također se očekuje da će Fidan naglasiti strateški značaj Balkana za regionalnu i širu međunarodnu sigurnost, ističući potrebu jačanja dobrosusjedskih odnosa i regionalne saradnje.

Turski ministar vanjskih poslova bi trebao naglasiti podršku Turske infrastrukturnim projektima povezivanja, uključujući transportne i energetske mreže, kako bi se produbila regionalna integracija i potaknuo ekonomski rast i prosperitet.

Fidan bi također trebao potvrditi podršku Turske diplomatskim naporima usmjerenim ka postizanju pravednog i trajnog mira u ratu Rusije i Ukrajine, te pozvati na nastavak dijaloga između Irana i SAD-a kako bi se spriječile nove regionalne tenzije.

On bi trebao skrenuti pažnju i na to da izraelska politika okupacije i aneksije u Gazi, na Zapadnoj obali i u Libanu ima za cilj stvaranje trajnog okruženja nestabilnosti i sukoba na Bliskom istoku, te naglasiti da ove nezakonite aktivnosti podsjećaju međunarodnu zajednicu na zajedničku odgovornost zasnovanu na miru i pravdi, te da međunarodno pravo i humanitarne vrijednosti moraju biti zaštićene bez izuzetka.

SEECP je osnovan 1996. godine i predstavlja jedinu regionalnu platformu za saradnju koja uključuje sve balkanske zemlje. Njegove članice su Albanija, Bosna i Hercegovina, Bugarska, Hrvatska, Grčka, Kosovo, Moldavija, Crna Gora, Sjeverna Makedonija, Rumunija, Srbija, Slovenija i Turska.

Djeluje kao fleksibilan stalni mehanizam konsultacija koji funkcioniše s jednogodišnjim rotirajućim predsjedavanjem.

Rumunija će preuzeti rotirajuće predsjedavanje SEECP-om 1. jula 2026. godine.