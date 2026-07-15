„15. juli je dan kada smo svijetu poručili da se volja našeg naroda nikada neće predati nijednoj tutorskoj sili, izdajničkoj mreži ili mračnoj zavjeri“, rekao je Fidan

Turski ministar vanjskih poslova: Osujećeni pokušaj puča 2016. pokazao da se nacionalna volja ne može pokoriti „15. juli je dan kada smo svijetu poručili da se volja našeg naroda nikada neće predati nijednoj tutorskoj sili, izdajničkoj mreži ili mračnoj zavjeri“, rekao je Fidan

Turski ministar vanjskih poslova Hakan Fidan izjavio je da je neuspjeli pokušaj državnog udara 15. jula 2016. godine pokazao da se nacionalna volja Turske nikada neće pokoriti tutorskim silama ili terorističkim organizacijama.

U poruci povodom Dana demokratije i nacionalnog jedinstva, Fidan je naveo da je 15. juli dan kada je Turska svijetu poručila da njena nacionalna volja neće popustiti „nijednoj tutorskoj sili, nijednoj izdajničkoj mreži niti bilo kakvoj mračnoj zavjeri“.

Istakao je da je pokušaj puča koji je izvela teroristička organizacija FETO osujećen zahvaljujući „odlučnom liderstvu predsjednika Recepa Tayyipa Erdogana, neuporedivoj hrabrosti našeg naroda i nepokolebljivoj odlučnosti naše države“.

Fidan je rekao da su oni koji su vjerovali da će tenkovima, oružjem i prijetnjama ušutkati turski narod doživjeli poraz pred milionima građana koji su izašli na ulice kako bi odbranili državu.

„Duh jedinstva i solidarnosti koji je te noći iskazan osujetio je sve planove usmjerene protiv Turske“, kazao je.

Dodao je da Turska nastavlja borbu protiv prijetnji svojoj sigurnosti, nezavisnosti i javnom redu, kako unutar svojih granica tako i izvan njih, istom odlučnošću.

„Nikada nećemo dozvoliti ovoj izdajničkoj terorističkoj organizaciji da pronađe sigurno utočište u bilo kojoj zemlji, instituciji ili strukturi“, rekao je.

Ministar vanjskih poslova također je odao počast poginulima tokom pokušaja puča, zahvalio se veteranima i građanima čestitao Dan demokratije i nacionalnog jedinstva.

Odvojeno, predsjednik turskog parlamenta Numan Kurtulmus izjavio je da je neuspjeli pokušaj puča postao trajni simbol nacionalnog otpora, jer su ljudi odani vjeri, vrijednostima i zajedničkoj domovini ustali protiv organizatora zavjere.

„Te noći oni koji su posvećenost svojim uvjerenjima, vrijednostima i zajedničkoj domovini stavili u središte svog života suočili su se s izvršiocima zavjere, a 15. juli je ušao u historiju kao velika epopeja otpora urezana u kolektivno pamćenje našeg naroda“, rekao je Kurtulmus.

Ministar trgovine Omer Bolat u posebnoj poruci naveo je da Turska ostaje posvećena jačanju svoje ekonomske nezavisnosti povećanjem proizvodnje, izvoza i investicija, povodom desete godišnjice neuspjelog pokušaja puča.

„Pobjeda ostvarena te noći nije bila samo sprječavanje pokušaja puča, već i poruka da će Republika Turska zauvijek ostati slobodna i da ovaj narod nikada neće praviti kompromis sa svojom nezavisnošću i budućnošću“, kazao je.

„Inspirisani duhom 15. jula, ostajemo čvrsto opredijeljeni za podršku proizvodnji, povećanje izvoza, jačanje investicionog ambijenta, unapređenje konkurentnosti trgovine i dodatno jačanje naše ekonomske nezavisnosti“, dodao je Bolat.

Ministar obrazovanja Yusuf Tekin rekao je da je najveće naslijeđe 15. jula odgovornost izgradnje društva otpornog na slične prijetnje u budućnosti.

„Najveća odgovornost koju nam je ostavio 15. juli jeste izgradnja snažne društvene svijesti koja nikada neće dozvoliti da se slična izdajnička djela ponove“, rekao je. „Ta svijest će se jačati odgojem generacija sposobnih da štite vladavinu prava, demokratiju, nacionalnu volju i naše zajedničke vrijednosti.“

Ministar energetike i prirodnih resursa Alparslan Bayraktar izjavio je da duh otpora iskazan tokom pokušaja puča 2016. i dalje jača težnje Turske ka potpunoj energetskoj nezavisnosti.

„Pod liderstvom predsjednika Recepa Tayyipa Erdogana, milioni koji su te noći, sa vjerom, hrabrošću i ljubavlju prema domovini, stali pred tenkove pokazali su svijetu da niko nema moć da podijeli ovu zemlju“, rekao je.

„Epski duh otpora koji je naš narod pokazao te mračne noći i dalje predstavlja najveću snagu u borbi Turske za potpunu energetsku nezavisnost“, dodao je.

Tursko Ministarstvo odbrane također je saopćilo da je teroristička organizacija pretrpjela težak poraz pred nepokolebljivom odlučnošću naroda prije nego što je uspjela ostvariti svoje ciljeve.

„S milošću i zahvalnošću se prisjećamo naših plemenitih šehida koji su dali živote za opstanak naše domovine, s poštovanjem odajemo priznanje našim herojskim veteranima i pozdravljamo patriotske pripadnike Oružanih snaga Turske“, navedeno je.

Dodaje se da će duh nacionalnog jedinstva i solidarnosti „nastaviti, kao i jučer, osiguravati da Republika Turska traje zauvijek“.