Hakan Fidan je kazao da Turska ima centralnu ulogu u evropskoj sigurnosti, poziva na širu odbrambenu saradnju NATO-a izvan EU-a

Turski ministar vanjskih poslova kaže da se evropska sigurnost ne može svesti na EU Hakan Fidan je kazao da Turska ima centralnu ulogu u evropskoj sigurnosti, poziva na širu odbrambenu saradnju NATO-a izvan EU-a

Turski ministar vanjskih poslova Hakan Fidan izjavio je da se evropska sigurnost ne može svesti na Evropsku uniju (EU) i da zahtijeva širi pristup, naglašavajući centralnu ulogu Turske u sigurnosnoj arhitekturi kontinenta, javlja Anadolu.

Govoreći na događaju pod nazivom "Evropska sigurnost nakon samita u Ankari: Jačanje saradnje među saveznicima NATO-a širom Evrope", koji su u Ankari organizovali Centar za strateška istraživanja (SAM) Ministarstva vanjskih poslova i Chatham House, Fidan je rekao da bi se NATO trebao fokusirati na izgradnju dugoročnih strateških kapaciteta, a ne samo na odgovor na postojeće prijetnje, rekli su diplomatski izvori.

Fidan je rekao da uprkos napetostima između SAD-a i Evrope, ne očekuje da će se one pretvoriti u nekontrolisanu krizu na samitu NATO-a i da će učešće američkog predsjednika Donalda Trumpa biti važno u upravljanju razlikama.

Naglasio je da evropska sigurnost zahtijeva sveobuhvatan pristup izvan EU, podvlačeći centralnu ulogu Turske u tom okviru.

Fidan je ponovio podršku Turske suverenitetu i teritorijalnom integritetu Ukrajine, rekavši da održavanje diplomatskih kontakata i dijaloga s Rusijom ostaje neophodno za evropsku sigurnost.

Dodao je da se odbrambeno-industrijski kapaciteti NATO-a ne bi trebali posmatrati isključivo kroz okvir usmjeren na EU, opisujući zemlje poput Turske i Velike Britanije, obje sa snažnom odbrambenom industrijom, kao prirodne i bitne partnere u evropskoj odbrambenoj saradnji.

Fidan je rekao da Evropa ne bi trebala smatrati američke pozive za veću podjelu tereta psihološkim pritiskom ili prijetnjom, dodajući da Evropa treba da preuzme veću odgovornost za vlastitu odbranu.

Jačanje evropskih odbrambenih kapaciteta je ključno, ne samo za budućnost NATO-a već i za stratešku otpornost Evrope, rekao je, dodajući da se ne očekuje da će međusobna krivica između Evrope i SAD-a dominirati samitom u Ankari.

Turski ministar vanjskih poslova je napomenuo da je najteži dio priprema za samit bio uvjeriti Trumpa da prisustvuje i da je "teški dio prevaziđen" nakon što je osigurano njegovo učešće.