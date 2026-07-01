- Očekujemo da Evropska unija unapređuje odnose s Turskom na osnovu objektivnih kriterija i zasluga, bez diskriminacije, poručio Hakan Fidan

Turski ministar vanjskih poslova i visoki zvaničnici EU-a razgovarali o aktuelnim odnosima Turske i Evropske unije - Očekujemo da Evropska unija unapređuje odnose s Turskom na osnovu objektivnih kriterija i zasluga, bez diskriminacije, poručio Hakan Fidan

Turski ministar vanjskih poslova Hakan Fidan izjavio je u utorak da su tokom sastanka s visokim zvaničnicima Evropske unije, uključujući visoku predstavnicu za vanjsku politiku Kaju Kallas, razmotrena sva aktuelna pitanja u odnosima između Turske i EU-a, od vanjske politike i povezivanja do trgovine, migracija i viznog režima.

Fidan je rekao da su na sastanku razmatrana i regionalna i globalna pitanja, uključujući rat između Rusije i Ukrajine.

Podsjećajući na ranije izjave turskog predsjednika Recepa Tayyipa Erdogana o pristupanju Turske Evropskoj uniji, Fidan je ponovio da članstvo u EU i dalje ostaje strateški cilj Ankare.

Istakao je spremnost Turske za dalje jačanje odnosa s Evropskom unijom na tim osnovama.

"Očekujemo da Evropska unija unapređuje odnose s Turskom na osnovu objektivnih kriterija i zasluga, bez diskriminacije", napisao je Fidan na društvenoj mreži kompanije X sa sjedištem u SAD-u.

Dodao je da se nada kako će zajednička posjeta troje visokih članova Evropske komisije Turskoj predstavljati važan korak ka podizanju odnosa između Turske i Evropske unije na željeni nivo.

Fidan se u Ankari sastao s visokom predstavnicom EU za vanjsku politiku Kajom Kallas, evropskom komesarkom za proširenje Martom Kos te evropskim komesarom za unutrašnje poslove i migracije Magnusom Brunnerom.

Dvodnevna posjeta evropskih zvaničnika, koja je počela u ponedjeljak, održava se uoči samita NATO-a u Ankari, zakazanog za 7. i 8. juli.