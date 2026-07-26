Fidan i Guterres su razgovarali o regionalnim dešavanjima u kontekstu posjeta šefa UN-a Siriji i otoku Kipru, navode turski diplomatski izvori

Turski ministar vanjskih poslova i šef UN-a razgovarali o regionalnim pitanjima Fidan i Guterres su razgovarali o regionalnim dešavanjima u kontekstu posjeta šefa UN-a Siriji i otoku Kipru, navode turski diplomatski izvori

Turski ministar vanjskih poslova Hakan Fidan razgovarao je u nedjelju telefonom s generalnim sekretarom Ujedinjenih nacija Antonijom Guterresom o regionalnim dešavanjima.

Prema navodima turskih diplomatskih izvora, Fidan i Guterres razgovarali su o regionalnim dešavanjima u kontekstu posjeta šefa UN-a Siriji i otoku Kipru.

Ujedinjene nacije će kasnije ovog mjeseca Vijeću sigurnosti podnijeti detaljan izvještaj o izraelskim kršenjima u Siriji, izjavio je u nedjelju generalni sekretar Antonio Guterres.

Govoreći na konferenciji za novinare u Damasku, Guterres je naglasio da su kršenja suvereniteta i teritorijalnog integriteta Sirije "neprihvatljiva", pozvavši Izrael da poštuje Sporazum o razdvajanju snaga iz 1974. godine.

"Zločini kojima je Sirija svjedočila nisu slomili odlučnost sirijskog naroda da ostvari svoje legitimne težnje", dodao je.

Upozorio je i da humanitarna pomoć Ujedinjenih nacija trenutno zadovoljava tek oko 20 posto potreba sirijskog stanovništva.

Guterres je u subotu doputovao u Damask u trodnevnu posjetu, tokom koje se sastao s predsjednikom Ahmadom al-Sharom i ministrom vanjskih poslova Asaadom al-Shaibanijem. Tokom razgovora ponovio je opredijeljenost UN-a suverenitetu, nezavisnosti i teritorijalnom integritetu Sirije te pozvao međunarodnu zajednicu da podrži oporavak zemlje.

Ujedinjene nacije su u četvrtak saopćile da će generalni sekretar Antonio Guterres otputovati na Kipar kako bi unaprijedio mirovni proces.

"Generalni sekretar će boraviti na Kipru od 27. do 29. jula u okviru svoje misije dobrih usluga i snažne posvećenosti kiparskom pitanju", rekao je glasnogovornik Stephane Dujarric na konferenciji za novinare.

Navodeći da će se Guterres sastati s predsjednikom Turske Republike Sjeverni Kipar Tufanom Erhurmanom i liderom grčke kiparske administracije Nikosom Christodoulidesom, Dujarric je rekao da će šef UN-a razgovarati i s drugim akterima o naporima za unapređenje mirovnog procesa i jačanje stabilnosti na otoku, uključujući i djelovanje mirovne misije UN-a na Kipru (UNFICYP).