Početna faza uključuje povezivanje Turske sa sirijskim Halepom, korištenje postojeće mreže Halep - Damask - Jordan uz nastavak pregovora sa saudijskim vlastima, kazao ministar Abdulkadir Uraloglu

Turski ministar transporta: Moderna Hejaz željeznica stvoriće alternativnu rutu do Hormškog moreuza Početna faza uključuje povezivanje Turske sa sirijskim Halepom, korištenje postojeće mreže Halep - Damask - Jordan uz nastavak pregovora sa saudijskim vlastima, kazao ministar Abdulkadir Uraloglu

Turska planira modernizirati istorijsku željeznicu Hejaz i proširiti je do Omana kako bi stvorila alternativni globalni trgovački put do Hormuškog moreuza, izjavio je u srijedu turski ministar transporta i infrastrukture.

Abdulkadir Uraloglu, govoreći za uredništvo Anadolu, rekao je da zemlja ima za cilj da oživi istorijsku liniju i za turizam i za moderni tranzit.

On je objasnio da početna faza uključuje povezivanje Turske sa Halepom, koristeći postojeću mrežu Halep - Damask - Jordan uz nastavak pregovora sa saudijskim vlastima.

Konačni cilj ostaje proširenje linije do Omana kako bi se došlo do okeana, stvarajući stratešku alternativu Hormuškom tjesnacu, dodao je.

Što se tiče projekta razvojnog puta od 1.200 kilometara koji se proteže od iračkog zaljeva Basra do turske granice, Uraloglu je potvrdio da je faza projektovanja završena.

Ovaj masivni koridor, koji uključuje autoputeve, željeznice, energetiku i komunikacione linije, bit će realizovan kroz međunarodno finansiranje u partnerstvu sa UAE-om, Katarom, Irakom i Turskom.

Ministar je napomenuo da projekat čeka mirnije regionalno okruženje prije nego što se nastavi sa izgradnjom.

Dotičući se koridora Zangezur, strateškog segmenta Srednjeg koridora, ministar je naveo da je završen tender za prugu Kars - Igdir - Aralik - Dilucu od 224 kilometra (140 milja) na turskoj strani i da su započeti radovi.

Kako su radovi na azerbejdžanskoj strani u fazi završetka, Ministarstvo nastavlja da prati proces prolaska Zangezura kroz teritoriju Jermenije kako bi se osigurala kraća veza sa turskim svijetom i centralnom Azijom.

Govoreći o željezničkom tranzitu u Istanbulu, Uraloglu je istakao da projekat uključivanja željeznice na most "Yavuz Sultan Selim" označava značajan korak u povećanju teretnog kapaciteta.

Ministar je najavio da je finansiranje železničkog projekta obezbijeđeno od šest međunarodnih institucija na čelu sa Svjetskom bankom, uz potpisane inicijalne ugovore.

Uraloglu očekuje da će raspisati tender u narednim danima i započeti izgradnju prije kraja godine, koristeći kredit od 6,75 milijardi dolara za rješavanje problema kapaciteta teretnih i putničkih vozova između Evrope i Azije.