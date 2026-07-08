Prijem održan u još nedovršenom kompleksu „Ay Yıldız“ u okviru NATO samita u Ankari

Turski ministar odbrane ugostio kolege iz NATO-a u kompleksu vojnog sjedišta nove generacije Prijem održan u još nedovršenom kompleksu „Ay Yıldız“ u okviru NATO samita u Ankari

Turski ministar nacionalne odbrane Yaşar Guler u utorak je bio domaćin prijema za ministre odbrane NATO-a u zajedničkom vojnom sjedištu „Ay Yıldız“ (Polumjesec i zvijezda) u Ankari, u okviru 36. samita šefova država i vlada NATO-a.

Prijem je održan u dijelu kompleksa nazvanom „Yıldız“ (Zvijezda), koji je još u izgradnji, navodi se u saopćenju ministarstva objavljenom na turskoj društvenoj mreži NSosyal.

Guler je goste dočekao na ulazu, nakon čega se obratio prisutnima.

Prijem je organiziran u vrijeme dok Turska u Ankari domaćin 36. NATO samita, koji okuplja lidere i visoke zvaničnike iz cijelog Saveza.

Zajedničko sjedište „Ay Yıldız“ objedinjuje komandnu strukturu Oružanih snaga Turske u jednom kompleksu, uključujući Ministarstvo odbrane, Generalštab te komande kopnenih, pomorskih i zračnih snaga, čime doprinosi jačanju zajedničkih operacija i komandnih kapaciteta.

Inspirisan polumjesecom i zvijezdom s turske zastave, kompleks je dizajniran da odgovori na sadašnje i buduće potrebe vojske, uz savremenu arhitekturu, koncept pametne zgrade, ekološki prihvatljivu strukturu i naprednu tehnološku infrastrukturu.

Dvodnevni samit u Ankari, čiji je domaćin Turska, počeo je u utorak uz učešće lidera 32 članice NATO-a, partnera iz Azijsko-pacifičke regije i drugih gostiju, uključujući predsjednika Ukrajine Volodimira Zelenskog.

Očekuje se da će samit naglasiti jedinstvo i solidarnost saveznika uprkos nedavnim tenzijama u transatlantskim odnosima. Među ključnim temama su izgradnja vizije „NATO 3.0“, prema kojoj bi Evropa trebala preuzeti vodeću ulogu u konvencionalnoj odbrani, dok Sjedinjene Američke Države preispituju svoje vojno prisustvo u Evropi.