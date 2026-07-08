Sporazum proširuje mandat Radne grupe za protuminske mjere u Crnom moru (MCM Black Sea) tokom razgovora održanih na marginama samita NATO-a u Ankari

Turski ministar odbrane sastao se s rumunskim i bugarskim kolegama, potpisao izmjenu sporazuma o sigurnosti Crnog mora Sporazum proširuje mandat Radne grupe za protuminske mjere u Crnom moru (MCM Black Sea) tokom razgovora održanih na marginama samita NATO-a u Ankari

Turski ministar nacionalne odbrane Yasar Guler sastao se odvojeno s rumunskim ministrom odbrane Radu-Dinelom Miruțom i bugarskim ministrom odbrane Dimitrom Stojanovim u Ankari u srijedu, na marginama 36. samita šefova država i vlada NATO-a.

Prema saopćenju turskog Ministarstva nacionalne odbrane, sastanci su održani u Predsjedničkom kompleksu.

Tokom razgovora, trojica ministara odbrane potpisala su izmjenu memoranduma o razumijevanju o uspostavljanju Radne grupe za protuminske mjere u Crnom moru (MCM Black Sea).

Izmjena proširuje mandat radne grupe tako da uključuje zaštitu kritične podmorske infrastrukture triju zemalja u Crnom moru, navelo je Ministarstvo.

Guler je kasnije prisustvovao radnom ručku s ministrima odbrane NATO-a, saopćilo je ministarstvo na turskoj platformi društvenih medija NSosyal.