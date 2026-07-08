Turski ministar odbrane sastao se s rumunskim i bugarskim kolegama, potpisao izmjenu sporazuma o sigurnosti Crnog mora

Buğrahan Ayhan
08. juli 2026.•Ažuriranje: 08. juli 2026.
Turski ministar nacionalne odbrane Yasar Guler sastao se odvojeno s rumunskim ministrom odbrane Radu-Dinelom Miruțom i bugarskim ministrom odbrane Dimitrom Stojanovim u Ankari u srijedu, na marginama 36. samita šefova država i vlada NATO-a.
Prema saopćenju turskog Ministarstva nacionalne odbrane, sastanci su održani u Predsjedničkom kompleksu.
Tokom razgovora, trojica ministara odbrane potpisala su izmjenu memoranduma o razumijevanju o uspostavljanju Radne grupe za protuminske mjere u Crnom moru (MCM Black Sea).
Izmjena proširuje mandat radne grupe tako da uključuje zaštitu kritične podmorske infrastrukture triju zemalja u Crnom moru, navelo je Ministarstvo.
Guler je kasnije prisustvovao radnom ručku s ministrima odbrane NATO-a, saopćilo je ministarstvo na turskoj platformi društvenih medija NSosyal.