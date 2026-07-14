Yasar Guler poručio da budućnost zemlje zavisi od očuvanja duha otpora i nacionalnog jedinstva pred konvencionalnim i hibridnim prijetnjama

Turski ministar odbrane: Duh osujećenog pokušaja vojnog udara treba biti putokaz budućim generacijama Yasar Guler poručio da budućnost zemlje zavisi od očuvanja duha otpora i nacionalnog jedinstva pred konvencionalnim i hibridnim prijetnjama

Turski ministar nacionalne odbrane Yasar Guler izjavio je u utorak da dužnost zemlje nije samo obilježavati godišnjicu osujećenog pokušaja vojnog udara iz 2016. godine, već i očuvati njegov duh i prenijeti ga budućim generacijama.

Govoreći na ceremoniji u sjedištu Ministarstva nacionalne odbrane u Ankari povodom Dana demokratije i nacionalnog jedinstva, Guler je rekao da je osujećeni pokušaj vojnog udara 15. jula 2016. bio usmjeren protiv demokratskog poretka, narodne volje i nezavisnosti Turske, ali da je spriječen zahvaljujući jedinstvu građana i sigurnosnih snaga pod vodstvom predsjednika Recepa Tayyipa Erdogana.

“Naša istinska dužnost je da duh koji nam je povjeren te noći održimo živim i prenesemo ga budućim generacijama u njegovom izvornom obliku“, rekao je Guler.

Istakao je da inicijativu “Turska bez terorizma“ ne treba posmatrati samo kao sigurnosnu politiku, već kao nacionalnu viziju čiji je cilj jačanje jedinstva, okončanje terorizma te osiguravanje trajnog mira i prosperiteta.

“Danas se države ne suočavaju samo s konvencionalnim prijetnjama, već i s terorizmom, kibernetičkim napadima, dezinformacijama, ekonomskim pritiscima i pokušajima izazivanja društvenih podjela“, kazao je.

Naglasio je da nacionalno jedinstvo ostaje najjači oslonac Turske u suočavanju s konvencionalnim i hibridnim prijetnjama.

Govoreći o aktuelnim operacijama Turskih oružanih snaga, Guler je rekao da je vojska postala snažnija i operativno sposobnija nakon što su iz njenih redova uklonjeni pripadnici terorističke organizacije FETO.

Dodao je da je samit NATO-a, čiji je domaćin bila Turska 7. i 8. jula, pokazao sve veći međunarodni utjecaj zemlje te da su lideri država saveznica pohvalili i turske oružane snage i odbrambenu industriju.