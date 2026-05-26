Turski Karsan tvrdi da su izvještaji o incidentu s autonomnim autobusom u Švedskoj stvorili pogrešnu percepciju Kompanija navodi da početni nalazi pokazuju da je autonomni sistem radio kako je predviđeno

Turski proizvođač električnih vozila Karsan saopćio je u utorak da su medijski izvještaji o nesreći u kojoj je učestvovao jedan od njihovih autonomnih autobusa u Švedskoj stvorili nepotpunu i pogrešnu percepciju, nakon što su korisnici društvenih mreža kritikovali način na koji je incident opisan u međunarodnim medijima.

U javnom saopćenju, Karsan je naveo da je njegov autonomni e-ATAK autobus, koji je bio u upotrebi u Geteborgu, pretrpio oštećenja uslijed kontakta s tramvajem koji se približavao s leđa tokom odvijanja saobraćaja, te dodao da nije bilo povrijeđenih.

Kompanija je saopćila da preliminarne tehničke procjene pokazuju da je sistem autonomne vožnje funkcionisao kako je predviđeno tokom cijelog procesa.

“Dok je autonomni e-ATAK detektovao okolne prepreke u saobraćaju i nastavio kretanje u okviru utvrđenih sigurnosnih protokola, tramvaj koji se približavao s leđa nije održavao dovoljan razmak i došlo je do kontakta s vozilom”, navodi se u saopćenju.

Karsan je dodao da incident izgleda nije povezan s autonomnim sistemom vožnje, već da je riječ o saobraćajnom incidentu u urbanom saobraćaju.

Saopćenje je uslijedilo nakon kritika upućenih agenciji Reuters zbog naslova koji je glasio: “Autobus turske kompanije Karsan bez vozača sudario se u Švedskoj prvog dana u upotrebi“.

Kritičari su tvrdili da naslov sugerira da je autonomno vozilo izazvalo nesreću, dok je u samom tekstu navedeno da je autobus udarien tramvajem.

Uz objavu na društvenoj mreži kompanije X sa sjedištem u SAD-u kasnije se pojavio i komentar zajednice u kojem je navedeno da je, suprotno naslovu, autobus bio udaren od strane tramvaja.

Pitanje se brzo proširilo među korisnicima društvenih mreža u Turskoj, gdje su mnogi optužili izvještaj da nepravedno narušava reputaciju turske kompanije.