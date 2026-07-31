- Hakan Fidan i Faisal bin Farhan telefonom razmijenili mišljenja o naporima za okončanje sukoba

Turski i saudijski šefovi diplomatije razgovarali o najnovijoj situaciji u regionu - Hakan Fidan i Faisal bin Farhan telefonom razmijenili mišljenja o naporima za okončanje sukoba

ISTANBUL (AA) – Ministar vanjskih poslova Turske Hakan Fidan razgovarao je u petak telefonom sa svojim kolegom iz Saudijske Arabije, princem Faisalom bin Farhanom, o najnovijoj situaciji u regionu, saopćili su turski diplomatski izvori.

Fidan i Faisal su, kako se navodi, tokom razgovora razmotrili i napore za okončanje tekućih sukoba.

Rat u Iranu, koji traje već pet mjeseci, proširio se izvan glavnih frontova, uvlačeći dodatne zemlje u regionu.

Saudijska Arabija se ove sedmice pridružila Sjedinjene Američke Države u izvođenju napada na logističke objekte i skladišta oružja za koje tvrdi da pripadaju grupama povezanim s Iranom, kao odgovor na napade dronovima na naftna postrojenja i vojne baze u toj zemlji.

Narodne mobilizacione snage Iraka saopćile su da je u zračnim udarima poginulo 20 njihovih pripadnika, dok su 32 ranjena.

Nakon napada, takozvani Islamski otpor u Iraku dao je iračkoj vladi rok do sredine augusta da poduzme odlučne mjere protiv „agresora“, uz prijetnje napadima na američke i saudijske snage.

Sjedinjene Američke Države su također nedavno izvele niz udara širom Iran zbog nesuglasica oko plovidbe u Hormuški moreuz, kao i zbog iranskih napada na američke ciljeve u regionu, uključujući i Jordan.

Predsjednik Donald Trump izjavio je u petak da će Vašington nastaviti „vrlo snažno“ napadati Iran i da želi „pobijediti“ u ratu koji je počeo u februaru, bio pauziran u aprilu nakon primirja, dok je memorandum za finalizaciju mirovnog sporazuma potpisan u junu.

Tenziје su porasle i između pokreta Huti u Jemenu i Rijada. Ova grupa je izvela napade na objekte u Saudijskoj Arabiji i najavila blokadu trgovačkih brodova povezanih sa Saudijskom Arabijom kroz Bab el-Mandeb, koji povezuje Crveno more s Adenskim zalivom.

Huti su naveli da je blokada odgovor na zračni napad na aerodrom u Sani, za koji optužuju Saudijsku Arabiju.