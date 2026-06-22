Važno je i neophodno u novom periodu preduzeti korake koji bi ojačali regionalni mir, kazao Recep Tayyip Erdogan

Turski i iranski predsjednici razgovarali o regionalnim i globalnim dešavanjima Važno je i neophodno u novom periodu preduzeti korake koji bi ojačali regionalni mir, kazao Recep Tayyip Erdogan

Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan u ponedjeljak je telefonom razgovarao s iranskim kolegom Masoudom Pezeshkianom o bilateralnim odnosima i regionalnim i globalnim dešavanjima, saopštila je u ponedjeljak Direkcija za komunikacije Turske.

Tokom telefonskog razgovora, Erdogan je pozdravio razumijevanje postignuto između Irana i SAD-a, rekavši da će Turska pružiti svu moguću podršku kako bi se osiguralo da se proces završi mirno, navodi se u objavi na turskoj platformi društvenih medija NSosyal.

Takođe je naglasio važnost pažljivog delovanja protiv onih koji žele da sabotiraju razgovore.

Erdogan je rekao da je u novom periodu važno i neophodno preduzeti korake koji će ojačati regionalni mir, dodajući da će Turska raditi na njegovom uspostavljanju.

Turski predsjednik je također rekao da će Ankara nastaviti da preduzima korake za unapređenje trgovinske, finansijske i energetske saradnje sa Iranom.