Turski i grčki ministri vanjskih poslova razgovarali o izraelskom napadu na flotilu za Gazu Fidan telefonom razgovarao s Gerapetritisom o izraelskoj intervenciji protiv Globalne flotile Sumud u međunarodnim vodama

Ministar vanjskih poslova Turske Hakan Fidan razgovarao je s grčkim kolegom Giorgosom Gerapetritisom o izraelskom napadu na Globalnu flotilu Sumud, saopćili su diplomatski izvori u četvrtak.

Prema izvorima iz Ministarstva vanjskih poslova Turske, Fidan je obavio telefonski razgovor s Gerapetritisom tokom kojeg je razmatrana izraelska intervencija usmjerena na flotilu s humanitarnom pomoći.

Ministarstvo nije objavilo dodatne detalje.

Misija Globalne flotile Sumud za proljeće 2026. godine, čiji je cilj probiti blokadu Izraela nad Pojasom Gaze i dostaviti humanitarnu pomoć, isplovila je iz Barcelone 12. aprila.

Nakon dodatnog priključenja učesnika na Siciliji, flotila je 26. aprila nastavila putovanje.

Kasno navečer 29. aprila, izraelske snage izvele su, kako je opisano, nezakonitu intervenciju u međunarodnim vodama kod obale Krete, ciljajući plovila s aktivistima.

Prema navodima organizatora flotile, na brodovima se nalazilo 345 učesnika iz 39 zemalja, uključujući državljane Turske.

U prethodnom pokušaju u septembru 2025. godine, izraelske snage također su presrele flotilu u međunarodnim vodama Sredozemnog mora, pritvorivši aktiviste i zaplijenivši plovila.