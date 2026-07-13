Turski i egipatski ministri odbrane razgovaraju u Ankari

Yusuf Soykan Bal
13. juli 2026.•Ažuriranje: 13. juli 2026.
Turski ministar nacionalne odbrane Yasar Guler sastao se u ponedjeljak u Ankari s vrhovnim komandantom egipatskih oružanih snaga, ministrom odbrane i vojne proizvodnje general-pukovnikom Ashrafom Salimom Zahirom.
Guler je dočekao Zahira, koji je u posjeti Turskoj kao njegov zvanični gost, ceremonijom s najvišim vojnim počastima u Ministarstvu nacionalne odbrane.
Nakon intoniranja himni dvije zemlje, Zahir je izvršio smotru počasne garde.
Dvojica ministara razgovarali su iza zatvorenih vrata.