Burhanettin Duran kaže da se očekuje da će samit proizvesti viziju budućnosti NATO-a, a Erdogan je spreman za više bilateralnih sastanaka

Turski direktor komunikacija kaže da će samit NATO-a u Ankari oblikovati budućnost Alijanse Burhanettin Duran kaže da se očekuje da će samit proizvesti viziju budućnosti NATO-a, a Erdogan je spreman za više bilateralnih sastanaka

Direktor za komunikacije Turske Burhanettin Duran izjavio je u ponedjeljak da će predstojeći samit NATO-a u Ankari biti ključan i za budućnost Alijanse i za razvoj globalne sigurnosne arhitekture, javlja Anadolu.

Obraćajući se novinarima u Međunarodnom medijskom centru uoči samita od 7. do 8. jula, Duran je rekao da će se skup, koji je opisan pod konceptom "NATO 3.0", baviti ključnim strateškim pitanjima.

"Ovaj samit, koji je došao u prvi plan s diskursom 'NATO 3.0', vrlo je važan. U Ankari će se raspravljati o vrlo važnim pitanjima, kako u pogledu budućnosti NATO-a, tako i u pogledu načina na koji će se oblikovati globalna arhitektura."

Duran je rekao da se očekuje najveći broj šefova država i vlada na jednom samitu NATO-a do sada, uz brojne bilateralne sastanke.

Istakao je da će više od 2.500 predstavnika medija pratiti događaj iz Predsjedničke nacionalne biblioteke, u kojoj se nalaze radni prostori, pozicije za prenos uživo i sobe za montažu.

Upitan o bilateralnim sastancima predsjednika Recepa Tayyipa Erdogana, Duran je rekao da se očekuje da će čelnici NATO-a razgovarati o jačanju transatlantskog saveza, evropskoj sigurnosti i potrošnji za odbranu, dok će bilateralni razgovori biti fokusirani i na pitanja specifična za zemlju.

"Osim toga, bit će i bilateralnih sastanaka. Bilateralni sastanci se uglavnom fokusiraju na bilateralne agende zemalja. Međutim, pošto se održavaju na marginama NATO-a, na dnevnom redu će biti i pitanja poput odbrane i sigurnosti, budućnosti Evrope i jačanja evropske bezbjednosti. Razgovarat će se i o potrošnji na odbranu", rekao je.

Naveo je da će samit pružiti platformu kako za oblikovanje budućnosti NATO-a, tako i za zemlje da preispitaju svoje bilateralne odnose.

"Naš predsjednik će održati brojne bilateralne sastanke i ocijeniće različite tačke dnevnog reda u okviru tih sastanaka", dodao je Duran.

Na planiranom Erdoganovom sastanku s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom, Duran je rekao da se očekuje da će razgovori pokriti širok spektar bilateralnih pitanja, pored NATO agende.

"Sastanak našeg predsjednika i predsjednika Trumpa zapravo ima dvije važne agende: samit NATO-a i državnu posjetu predsjednika Trumpa. Stoga pridajemo veliku važnost ovoj posjeti", rekao je on.

"Mnoga su bilateralna pitanja o kojima se razgovaralo tokom čestih telefonskih razgovora između našeg predsjednika i predsjednika Trumpa. Neka od njih već znate. Jedno je pitanje motora borbenih aviona KAAN. Ranije je bilo pitanje Halkbank. Postoje i druga pitanja koja Turska i Sjedinjene Američke Države rješavaju u okviru odbrambene i sigurnosne saradnje. Stoga se očekuje da će sve ovo biti na dnevnom redu."

"Osim toga, važna je naša trgovinska agenda sa Sjedinjenim Američkim Državama. O svim ovim pitanjima će se raspravljati", rekao je Duran.