Turski avion za rano upozoravanje i kontrolu iz zraka izvest će misiju od 60 sati radi sigurnosti samita NATO-a Avion Peace Eagle izvest će 11 neprekidnih letova radi nadzora turskog zračnog prostora i pružanja ranog upozorenja tokom samita NATO-a u Ankari

Avioni turskih zračnih snaga za rano upozoravanje i kontrolu iz zraka (AEW&C) izvest će 11 letova u periodu od 60 sati kako bi pomogli u osiguranju 36. samita NATO-a u Ankari, imajući ključnu ulogu u nadzoru turskog zračnog prostora.

Smješteni u Komandi 3. glavne zračne baze u Konji, avioni E-7T, u Turskoj poznati kao “Peace Eagle“, opremljeni su višenamjenskim elektronski skeniranim radarom za zračni i pomorski prostor koji omogućava nadzor od 360 stepeni i identifikaciju više ciljeva na udaljenostima do 400 kilometara.

Avion u stvarnom vremenu prenosi otkrivene ciljeve centrima za kopnene operacije, kao i zračnim i pomorskim jedinicama koje djeluju na terenu, omogućavajući koordinirane operacije zračne odbrane.

– Neprekidna misija koja traje 60 sati

Govoreći za Anadolu, komandant posade za misije AEW&C major Fatih Kulak rekao je da avion služi kao platforma Turske za rano upozoravanje i kontrolu iz zraka.

“Naša misija tokom samita NATO-a bit će nadzor zračnog prostora naše zemlje. Pružit ćemo rano upozorenje i podršku u identifikaciji svakog neidentificiranog aviona koji se približava turskom zračnom prostoru“, rekao je Kulak.

Kazao je da će avion u utorak patrolirati iznad područja Crnog mora, pratiti potencijalne prijetnje i izvještavati nadležne institucije.

Govoreći o detaljima operacije, Kulak je rekao da će se misija sastojati od 11 letova tokom neprekidnog perioda od 60 sati.

“Izvest ćemo neprekidnu misiju koja traje 60 sati sa 11 letova. Cijela operacija bit će kontinuirano provođena pod nadzorom naših AEW&C aviona. Održavanje neprekidnih operacija zahtijeva intenzivan tempo, a naše osoblje je spremno i čeka naredne letove. Danas letimo s posadom od 15 ljudi i očekujemo da će let trajati približno osam i po sati. Uvijek smo spremni u slučaju da naša misija bude potrebno produžiti“, rekao je.

– Demonstracija discipline turske vojske

Kulak je rekao da je avion opremljen aktivnim i pasivnim senzorima, što mu omogućava otkrivanje i identifikaciju ciljeva ne samo u zraku nego i na moru.

Dodao je da je avion također pratio letove lidera i delegacija koje dolaze u Tursku na samit.

“Avioni Peace Eagle obavljaju širok spektar misija, od protuterorističkih operacija do međunarodnih i nacionalnih vježbi, kao i misija zračnog nadzora iznad evropskog zračnog prostora koji nam je dodijelio NATO. U okviru zajedničkih misija radimo zajedno s pomorskim snagama NATO-a. Bilo da se radi o istočnom Mediteranu ili Baltičkom moru, značajno doprinosimo djelujući zajedno u različitim regijama. Dok provodimo ove misije, jasno pokazujemo disciplinu turske vojske i snagu naših oružanih snaga“, rekao je Kulak.