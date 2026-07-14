Ambasador Nuh Yilmaz istakao da se bilateralna saradnja i solidarnost razvijaju i u pomorskoj oblasti nakon posjete brodova Turske ratne mornarice sirijskoj luci Latakija

Turski ambasador: Pomorska saradnja Turske i Sirije se širi Ambasador Nuh Yilmaz istakao da se bilateralna saradnja i solidarnost razvijaju i u pomorskoj oblasti nakon posjete brodova Turske ratne mornarice sirijskoj luci Latakija

Turski ambasador u Damasku Nuh Yilmaz izjavio je u utorak da se saradnja i solidarnost između Turske i Sirije šire i na pomorsku oblast.

Kako je naveo na društvenoj mreži kompanije X sa sjedištem u SAD-u, turska vojna delegacija, predvođena komandantom Ratne mornarice admiralom Ercumentom Tatliogluom, posjetila je luku Latakija, gdje su bili usidreni brodovi Turske ratne mornarice, na poziv komandanta Sirijske ratne mornarice brigadnog generala Mohammeda Al-Sauda.

“Saradnja i solidarnost između Turske i Sirije razvijaju se i u pomorskoj oblasti“, poručio je Yilmaz, izražavajući zadovoljstvo napretkom u bilateralnim odnosima.

Dodao je da se delegacija, predvođena admiralom Tatliogluom, tokom posjete sastala i s brigadnim generalom Al-Saudom u Latakiji.

“Bili smo ponosni što smo ugostili našu vojnu delegaciju predvođenu admiralom Ercumentom Tatliogluom. Brod TCG Istanbul učinio nas je ponosnim u Latakiji“, rekao je Yilmaz.

Tursko Ministarstvo nacionalne odbrane ranije je saopćilo da su brodovi Komande Turske ratne mornarice u ponedjeljak boravili u službenoj posjeti sirijskoj luci Latakija.