U izvještaj smo uvrstili i vještačku inteligenciju. Kako ćemo proizvoditi znanje i kako ćemo ga staviti u službu čovječanstva jedno je od najtemeljnijih pitanja budućnosti, kaže predsjednik Udruženja Cihannuma Selim Cerrah

Turska: Više od 600 intelektualaca kreiralo mapu puta za rješavanje ključnih društvenih problema U izvještaj smo uvrstili i vještačku inteligenciju. Kako ćemo proizvoditi znanje i kako ćemo ga staviti u službu čovječanstva jedno je od najtemeljnijih pitanja budućnosti, kaže predsjednik Udruženja Cihannuma Selim Cerrah

Yasemin Kalyoncuoglu –

Nakon pune četiri godine opsežnog istraživanja, u Turskoj je pripremljen strateški dokument pod nazivom "Izvještaj o Turskoj: Predviđanja, prijedlozi i rješenja". Ovaj obimni dokument, koji je rezultat rada 600 uglednih akademskih radnika s različitih turskih univerziteta, donosi detaljnu mapu puta i konkretne prijedloge za rješavanje ključnih problema turskog društva – od migracija i obrazovanja, pa sve do upravljanja vodama i digitalne transformacije, javlja Anadolu.

Promocija "Izvještaja o Turskoj: Predviđanja, prijedlozi i rješenja", čiji je Anadolu globalni komunikacijski partner, a koji je realizovan u saradnji Udruženja Cihannuma i Udruženja akademika i pisaca islamskih zemalja (AYBIR), održat će se 17. jula.

Predsjednik Udruženja Cihannuma i član Upravnog odbora Turske fondacije Maarif Selim Cerrah ističe kako je riječ o projektu na kojem je rađeno oko četiri godine, ima karakter mape puta koja nudi prijedloge rješenja za probleme u različitim oblastima društva.

Navodeći da su uz doprinos oko 600 univerzitetskih profesora koji rade na različitim univerzitetima u Turskoj do sada organizovali 28 odvojenih radionica, Cerrah je prenio da su se bavili problemima koji se tiču različitih segmenata društva, od vještačke inteligencije do zdravstva, od poljoprivrede do upravljanja vodama, porodice do mladih, te od digitalizacije do visokog obrazovanja.

Objašnjavajući da su prvu radionicu održali u Gaziantepu na temu migracija, Cerrah je rekao da se Turska nakon građanskog rata u Siriji suočila s intenzivnim migracijskim valom, te da su na radionici sveobuhvatno razmatrani društveni rizici koje je ovaj proces stvorio, politike integracije i procesi dobrovoljnog povratka.

"Naš cilj je bio identificirati probleme Turske u različitim oblastima i razviti prijedloge rješenja za njih", kazao je Cerrah.

Ističući da su u pripremljenim izvještajima razvili kratkoročne, srednjoročne i dugoročne prijedloge rješenja za probleme s kojima se suočavaju kako građani Turske, tako i ljudi koji su bili prisiljeni migrirati, Cerrah je naveo da su rezultate radionica pretočili u knjige i podijelili ih s nadležnim ministarstvima i institucijama.

Cerrah je naveo da su 28 izvještaja pripremljenih u različitim oblastima kasnije objedinili u zajednički tekst, te je dodao: "Za izvještaj koji je pripremilo 600 akademskih radnika s različitih univerziteta, fokusirali smo se na pitanja koja direktno utječu na svakodnevni život društva i čekaju rješenje. Ovim zajedničkim izvještajem nudimo mapu puta kreatorima politika i onima koji ih provode."

Ističući da će izvještaj biti predstavljen javnosti na promociji koja će se održati uz učešće potpredsjednika države Cevdeta Yılmaza, Cerrah je napomenuo da im je važno i to da se o njihovim prijedlozima raspravlja i da se oni dalje razvijaju.

Naglašavajući da su aktivnosti provodili s osjećajem odgovornosti prema društvu, Cerrah je kazao: "Odrasli smo zahvaljujući mogućnostima ove zemlje. Smatramo da nismo povjerioci ove zemlje, već da smo joj dužni. Ovaj rad vidimo kao sredstvo da ispunimo svoj dug prema našoj državi, narodu i čovječanstvu."

- U izvještaju je posvećeno mjesto obrazovanju

Navodeći da tema obrazovanja zauzima važno mjesto u izvještaju, Cerrah je rekao da pridaju veliku važnost "Obrazovnom modelu stoljeća Turske".

Tvrdeći da je koncept obrazovanja koji se primjenjivao od prošlosti do danas uglavnom bio oblikovan na materijalističkoj osnovi, Cerrah je izrazio mišljenje da će novi obrazovni pristup doprinijeti odgoju generacija koje su u skladu s historijskim i civilizacijskim naslijeđem Turske.

- "Predlažemo osnivanje Uprave za zdravstvenu industriju"

Kada je riječ o oblasti zdravstva, Cerrah je naveo da je postignut značajan napredak u pogledu infrastrukture, te je istakao da su razvili različite prijedloge o temama kao što su "zdravstvena pismenost", "sprečavanje nasilja nad zdravstvenim radnicima" i "efikasnije korištenje zdravstvenih usluga".

Prenoseći da su organizovali i posebnu radionicu o budućnosti zdravstvene industrije, Cerrah je naveo da su predložili osnivanje integrisane organizovane zone zdravstvene industrije, te izrazio zadovoljstvo što se ovaj prijedlog provodi u djelo.

Ističući da pored toga postoji potreba za snažnijom i koordiniranijom strukturom u oblasti zdravstva, Cerrah je rekao: "U izvještaju predlažemo osnivanje Uprave za zdravstvenu industriju. Smatramo da bi takva struktura, koja bi imala vlastiti budžet i pod jednim krovom koordinirala zdravstvene tehnologije, lijekove, medicinska sredstva i druge oblasti, doprinijela kako smanjenju tekućeg deficita Turske, tako i povećanju njenog izvoznog kapaciteta."

- "Proizvodnja znanja je jedno od najtemeljnijih pitanja budućnosti"

Objašnjavajući da su održali i dvije odvojene radionice o proizvodnji znanja u visokom obrazovanju i vještačkoj inteligenciji, Cerrah je naveo da su radovi pripremljeni u ovoj oblasti objavljeni u formi knjige.

Ističući da će proizvodnja znanja biti odlučujući faktor u svijetu budućnosti, Cerrah je naveo da treba iskoristiti mogućnosti koje nudi vještačka inteligencija, ali da je važno zadržati i kritički pristup.

Cerrah je kazao: "U izvještaj smo uvrstili i vještačku inteligenciju. Ne možemo ignorisati vještačku inteligenciju, ali ne možemo ni sve podatke koje ona iznese posmatrati kao apsolutnu istinu. Kako ćemo proizvoditi znanje i kako ćemo ga staviti u službu čovječanstva jedno je od najtemeljnijih pitanja budućnosti."

Navodeći da su poljoprivreda, stočarstvo, upravljanje vodama i ekološke politike također među važnim temama izvještaja, Cerrah je skrenuo pažnju na to da očuvanje vodnih resursa ima strateški značaj za budućnost.

Predsjednik Udruženja Cihannuma Cerrah rekao je da će u budućnosti politike usmjerene na upravljanje vodama, poljoprivrednu proizvodnju i održivo korištenje prirodnih resursa dobiti još više na važnosti, te da su i u ovim oblastima pripremili sveobuhvatne prijedloge rješenja.