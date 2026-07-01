Turska upozorila da se agencija UN-a za palestinske izbjeglice suočava s nezapamćenim političkim pritiskom Stalni predstavnik Turske pri UN-u upozorio da kampanje protiv UNRWA-e ugrožavaju njen kredibilitet i rad

Stalni predstavnik Turske pri Ujedinjenim nacijama, ambasador Ahmet Yildiz upozorio je u utorak da se Agencija Ujedinjenih nacija za pomoć palestinskim izbjeglicama (UNRWA) suočava s dosad nezabilježenim političkim napadima čiji je cilj podrivanje njenog rada.

Obraćajući se na sjednici ad hoc odbora Generalne skupštine UN-a povodom najave dobrovoljnih doprinosa UNRWA-i, Yildiz je rekao da se agencija, uprkos svojoj ključnoj humanitarnoj ulozi, i dalje suočava s finansijskim i političkim izazovima.

"Više od 75 godina UNRWA ostaje nezamjenjiv stub stabilnosti, dostojanstva i nade, pružajući obrazovanje, zdravstvenu zaštitu, pomoć u hrani, socijalne usluge, hitnu pomoć, sklonište i zaštitu za gotovo šest miliona palestinskih izbjeglica", rekao je.

Dodao je da hronični nedostatak finansijskih sredstava i dalje podriva sposobnost agencije da pruža osnovne usluge, dok je istovremeno izložena nezapamćenom političkom pritisku, uključujući sistematske kampanje usmjerene na narušavanje njenog kredibiliteta, osporavanje njenog legitimiteta i ograničavanje njenog djelovanja.

UNRWA je osnovana odlukom Generalne skupštine UN-a 1949. godine i nastavlja pružati humanitarnu pomoć, obrazovanje, zdravstvenu zaštitu i socijalne usluge palestinskim izbjeglicama u Pojasu Gaze, na okupiranoj Zapadnoj obali, te u Jordanu, Libanu i Siriji.

Yildiz je pohvalio uposlenike UNRWA-e zbog rada u, kako je rekao, izuzetno teškim okolnostima, odajući počast zaposlenima koji su izgubili život obavljajući svoje dužnosti.

Ambasador je također osudio izraelske aktivnosti usmjerene protiv agencije, istakavši da Turska osuđuje izraelske napade na osoblje i objekte UNRWA-e, kao i ometanje aktivnosti agencije u Gazi i na okupiranim palestinskim teritorijama.

"To su očigledna kršenja međunarodnog prava", rekao je Yildiz, dodajući da Izrael svojim postupcima nastoji uskratiti palestinskim izbjeglicama pravo na povratak na njihovu zemlju.

Kao predsjedavajući Radne grupe za finansiranje UNRWA-e, Yildiz je ponovio opredijeljenost Turske da doprinese dugoročnoj finansijskoj održivosti agencije.

"Sa zadovoljstvom mogu objaviti da smo već izdvojili deset miliona dolara za UNRWA-u za 2026. godinu", rekao je.