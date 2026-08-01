Osumnjičeni, bivši kapetan vojske i pilot helikoptera, bio je tražen putem Interpolove crvene potjernice

Turska uhapsila pripadnika FETO-a traženog zbog pokušaja atentata na predsjednika 2016. godine Osumnjičeni, bivši kapetan vojske i pilot helikoptera, bio je tražen putem Interpolove crvene potjernice

Turska policija uhapsila je pripadnika terorističke organizacije FETO koji je bio tražen zbog pokušaja atentata na predsjednika tokom neuspjelog puča 2016. godine, saopštilo je u subotu Ministarstvo unutrašnjih poslova Turske.

Osumnjičeni, identificiran inicijalima B.K., bio je dio terorističke grupe FETO-a koja je učestvovala u pokušaju atentata na predsjednika Recepa Tayyipa Erdogana u Marmarisu tokom pokušaja puča u julu 2016. godine, navodi se u saopštenju.

Ministarstvo je dodalo da je riječ o bivšem kapetanu vojske i nekadašnjem pilotu helikoptera, koji je bio tražen putem Interpolove crvene potjernice.

Obavještajne jedinice policije u provincijama Afyonkarahisar i Eskisehir provele su zajedničku operaciju koordiniranu od strane Odjela za obavještajne poslove Uprave sigurnosti.

Tokom operacije lociran je osumnjičeni B.K., kojeg su potom uhapsile antiterorističke policijske snage u Afyonkarahisaru, navodi Ministarstvo.

Ministarstvo je istaklo da će Turska nastaviti borbu protiv FETO-a i njegovih struktura.

U neuspjelom pokušaju puča, koji je organizovao FETO pod vođstvom Fetullaha Gulena, ubijene su 253 osobe, dok su 2.734 ranjene.