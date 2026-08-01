Turska uhapsila pripadnika FETO-a traženog zbog pokušaja atentata na predsjednika 2016. godine

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01. august 2026.•Ažuriranje: 01. august 2026.
Turska policija uhapsila je pripadnika terorističke organizacije FETO koji je bio tražen zbog pokušaja atentata na predsjednika tokom neuspjelog puča 2016. godine, saopštilo je u subotu Ministarstvo unutrašnjih poslova Turske.
Osumnjičeni, identificiran inicijalima B.K., bio je dio terorističke grupe FETO-a koja je učestvovala u pokušaju atentata na predsjednika Recepa Tayyipa Erdogana u Marmarisu tokom pokušaja puča u julu 2016. godine, navodi se u saopštenju.
Ministarstvo je dodalo da je riječ o bivšem kapetanu vojske i nekadašnjem pilotu helikoptera, koji je bio tražen putem Interpolove crvene potjernice.
Obavještajne jedinice policije u provincijama Afyonkarahisar i Eskisehir provele su zajedničku operaciju koordiniranu od strane Odjela za obavještajne poslove Uprave sigurnosti.
Tokom operacije lociran je osumnjičeni B.K., kojeg su potom uhapsile antiterorističke policijske snage u Afyonkarahisaru, navodi Ministarstvo.
Ministarstvo je istaklo da će Turska nastaviti borbu protiv FETO-a i njegovih struktura.
U neuspjelom pokušaju puča, koji je organizovao FETO pod vođstvom Fetullaha Gulena, ubijene su 253 osobe, dok su 2.734 ranjene.