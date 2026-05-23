Turska u Siriji uhapsila deset osumnjičenih terorista ISIS-a, među njima i osobu povezanu s napadom u Ankari Turska obavještajna služba saopćila da su osumnjičeni uhapšeni u zajedničkoj operaciji sa Sirijom

Turska Nacionalna obavještajna organizacija (MIT) saopćila je u subotu da je deset osumnjičenih pripadnika terorističke grupe ISIS, uključujući i jednog povezanog s napadom na željezničku stanicu u Ankari 2015. godine, uhapšeno u Siriji u zajedničkoj operaciji sa sirijskim obavještajnim službama, naveli su turski sigurnosni izvori.

Prema izvorima, osumnjičeni koji su iz Turske prešli u Siriju i pridružili se ISIS-u bili su aktivni unutar grupe i učestvovali su u više terorističkih napada u Turskoj.

Utvrđeno je da je jedan od pritvorenih povezan s osobama odgovornim za bombaški napad na željezničkoj stanici, u kojem je poginulo više od 100 ljudi.

Nakon identifikacije pripadnika ISIS-a u Siriji, MIT je proveo koordinirane terenske operacije sa sirijskim obavještajnim službama. Osumnjičeni, čije je kretanje bilo pod bliskim nadzorom, uhapšeni su u ciljanoj operaciji i prebačeni u Tursku.

Tokom ispitivanja, osumnjičeni su, kako se navodi, dali iskaze o operativnim naredbama ISIS-a, internim obukama i propagandnim aktivnostima.

Ali Bora, za kojim je raspisana crvena potjernica, identificiran je kao šef obavještajne službe ISIS-a za Tursku i bio je uključen u planiranje napada nakon što se grupi pridružio 2014. godine.

U međuvremenu, Omer Deniz Dundar povezan je s mrežom odgovornom za bombaški napad na željezničkoj stanici 2015. godine, pridružio se ISIS-u 2014, učestvovao u napadima i povezan je s eksplozivnim napravama zaplijenjenim 2017. godine.

Huseyin Peri, Kadir Gozukara, Abdullah Cobanoglu i Hakki Yuksek svi su se pridružili ISIS-u u Siriji i bili uključeni u različite operativne, logističke ili podržavajuće aktivnosti unutar grupe.

Ostali osumnjičeni su Cekdar Yilmaz, Murat Ozdemir, Ishak Gunci i K.D, koji su se svi pridružili ISIS-u u Siriji i bili uključeni u borbene, kao i organizacione i administrativne aktivnosti unutar grupe.