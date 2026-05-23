Turska u Siriji uhapsila deset osumnjičenih terorista ISIS-a, među njima i osobu povezanu s napadom u Ankari

Fatma Zehra Solmaz
23 Maj 2026•Ažuriranje: 23 Maj 2026
Turska Nacionalna obavještajna organizacija (MIT) saopćila je u subotu da je deset osumnjičenih pripadnika terorističke grupe ISIS, uključujući i jednu osobu povezanu s napadom na željezničku stanicu u Ankari 2015. godine, uhapšeno u Siriji u zajedničkoj operaciji sa sirijskim obavještajnim službama, naveli su sigurnosni izvori.
Nije objavljeno više detalja o akciji.
Bombaški napad na željezničkoj stanici u Ankari 2015. godine usmrtio je više od 100 ljudi.