Turska u Siriji uhapsila deset osumnjičenih terorista ISIS-a, među njima i osobu povezanu s napadom u Ankari Turska obavještajna služba saopćila da su osumnjičeni uhapšeni u zajedničkoj operaciji sa Sirijom

Turska Nacionalna obavještajna organizacija (MIT) saopćila je u subotu da je deset osumnjičenih pripadnika terorističke grupe ISIS, uključujući i jednu osobu povezanu s napadom na željezničku stanicu u Ankari 2015. godine, uhapšeno u Siriji u zajedničkoj operaciji sa sirijskim obavještajnim službama, naveli su sigurnosni izvori.

Nije objavljeno više detalja o akciji.

Bombaški napad na željezničkoj stanici u Ankari 2015. godine usmrtio je više od 100 ljudi.